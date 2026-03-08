Seit vielen Monaten wird über ein sogenanntes Apple HomePad spekuliert. Nun keimen neuen Gerüchte zum kommenden Smart-Home-Display auf. Demnach soll das HomePad ein magnetisches Einrasten an der Wand und eine Türklingel-Integration bieten.

Neue Infos zum HomePad

Neue Details zu Apples lang erwartetem Smart-Home-Display sind aufgetaucht. Der bekannte Leaker und Prototypen-Sammler „Kosutami“ berichtet auf X, dass ein HomePad-Prototyp über eine MagSafe-ähnliche Snap-to-Wall-Funktion verfügt. Das Gerät lässt sich also magnetisch an der Wand befestigen. Darüber hinaus soll eine Türklingel-Integration an Bord sein, und Apple Intelligence spielt offenbar eine zentrale Rolle im Gesamtkonzept.

Das Gerät – intern wohl als „HomePad“ bezeichnet, wobei der endgültige Produktname noch offen ist – soll als zentrale Smart-Home-Schaltzentrale dienen: Steuerung von HomeKit-Geräten, Musik und Podcasts hören, Videoanrufe führen sowie auf einen Blick Wetter und Kalenderinformationen abrufen. Erwartet wird ein 7-Zoll-Display in quadratischer Form mit einer Frontkamera.

Statt früh 2026 soll das HomePad erst im Herbst 2026 erscheinen – ursprünglich war sogar Anfang 2025 im Gespräch. Die Verzögerungen hängen offenbar mit dem schleppenden Fortschritt bei Apple Intelligence zusammen. Im Herbst könnte das HomePad gemeinsam mit dem iPhone 18 Pro oder neuen MacBook-Pro-Modellen vorgestellt werden.