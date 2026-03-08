Wie Mark Gurman in seinem „Power-On“-Newsletter für Bloomberg berichtet, steht dem iMac im Laufe des Jahres ein Update mit dem M5-Chip bevor. Neben dem Prozessorwechsel soll Apple auch eine überarbeitete Farbpalette planen. Seit dem Redesign im Jahr 2021 hat Apple den Chip im iMac zweimal gewechselt, die Farbpalette aber nur einmal aufgefrischt.

Farben seit 2021 kaum verändert

Apple verkauft den iMac seit dem M1-Modell von 2021 in sieben Farben: Blau, Grün, Rosa, Silber, Gelb, Orange und Violett. Beim M3-Modell (2023) blieben die Farbtöne unverändert, den M2-Chip hatte der iMac komplett übersprungen. Erst mit dem M4-iMac im Oktober 2024 veränderte Apple die Töne etwas und machte sie kräftiger, wobei Grün und Rosa am deutlichsten abwichen.

Ob dieses Mal völlig neue Farben hinzukommen oder Apple erneut nur an den bestehenden Farbtönen dreht, ist unklar. Gurman schreibt lediglich von einer „aufgefrischten Farbpalette“, ohne ins Detail zu gehen.

Wann kommt der M5-iMac?

Den M5-Chip hat Apple im Oktober 2025 mit dem MacBook Pro eingeführt und seitdem in weitere Macs gebracht. Laut Gurman soll der neue iMac nach dem Mac Studio-Update erscheinen, das für Mitte 2026 erwartet wird.