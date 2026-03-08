In der vergangenen Woche hat Apple eine Vielzahl neuer Produkte angekündigt. Mit dem MacBook, MacBook Air M5 und MacBook Pro M5 Pro/Max waren auch drei Produkte aus der Mac-Familie dabei. Gleichzeitig hat das Unternehmen mit dem Studio Display und Studio Display XDR zwei neue Displays präsentiert. Doch anscheinend ist das Mac-Jahr 2026 noch lange nicht dabei. Es wird erwartet, dass im laufenden Jahr noch ein neuer Mac Studio, iMac, Mac mini und ein weiteres MacBook Pro bzw. MacBook Ultra auf den Markt kommt.

Das Mac-Jahr 2026 ist noch lange nicht vorbei

Nach dem großen Produktreigen der vergangenen Woche könnte man meinen, Apple hätte seinen Mac-Hunger für dieses Jahr bereits gestillt. Weit gefehlt. Laut Bloomberg-Insider Mark Gurman plant Apple für 2026 noch eine ganze Reihe weiterer Mac-Updates.

Den Anfang macht angeblich ein Leistungs-Upgrade für das Mac Studio, das Gurman zufolge zur Jahresmitte erwartet wird. Danach folgen ein neuer iMac und ein neues Mac mini. Während Mac Studio und Mac mini äußerlich unverändert bleiben sollen, bekommt der iMac immerhin eine neue Farbpalette verpasst.

Beim Chip darf spekuliert werden, da Gurman dazu schweigt: Das Mac Studio dürfte den M5 Max sowie einen M4 oder M5 Ultra erhalten, der Mac mini wahrscheinlich den M5 und M5 Pro, und beim iMac ist der M5 so gut wie gesetzt.

Das Highlight zum Jahresende könnte jedoch ein ganz neues MacBook-Modell werden – möglicherweise unter dem Namen „MacBook Ultra“. Es soll den ersten Touchscreen in einem Mac sowie ein OLED-Display mitbringen.