Es sind erst wenige Tage vergangenen, dass Apple TV die zweite Stafel zu „Wonder Pets: In The City“ angekündigt hat. Nun folgt der offizielle Trailer bevor die Vorschulserie am 20. März 2026 auf dem Apple Video-Streaming-Dienst anläuft.

„Wonder Pets: In The City -Staffel 2: Trailer ist da

Die Wonder Pets sind in Kürze zurück – mit noch größeren Abenteuern und noch größeren Herzen! Apple TV hat den Trailer zur zweiten Staffel des charmanten Musical-Hits für Vorschulkinder veröffentlicht. Izzy, das Meerschweinchen, Zuri, das Kaninchen, und Tate, die Schlange, kehren zurück für neue, spannende Abenteuer, die Freundschaft und unsere Einzigartigkeit feiern.

Die neue Staffel mit 13 Folgen, produziert von Nickelodeon Animation und entwickelt von der Emmy-Preisträgerin Jennifer Oxley, feiert am 20. März 2026 weltweit Premiere auf Apple TV.

In der zweiten Staffel von Wonder Pets: In the City kehrt das heldenhafte Trio zurück. Tagsüber leben Izzy, Tate und Zuri als Klassentiere in einem Kindergarten in New York City. Doch sobald Tiere in Not sind, starten sie mit ihrem fantastischen „Jetcar“ zu Rettungsmissionen rund um den Globus. So wird unter anderem eine Schildkröte gerettet, die auf ihrem Panzer gelandet ist.

In musikalischen Mini-Opern-Abenteuern helfen die drei kleinen Helden Tieren in verschiedensten Situationen. Egal, welche Herausforderung auf sie wartet – sie kombinieren ihre Talente, arbeiten als Team zusammen und beweisen immer wieder: Gemeinsam ist ihnen nichts unmöglich.