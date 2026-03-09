Weiter geht es im Takt und wir sind mittlerweile schon bei der vierten Beta zu iOS 26.4 und iPadOS 26.6 angekommen. Dies bedeutet im Umkehrschluss, dass eingetragene Entwickler eine weitere Möglichkeit haben, sich mit den kommenden X.4 Updates zu beschäftigen.

iOS 26.4 & iPadOS 26.4: Beta 4 ist da

Nachdem Apple in der vergangenen Woche die dritte Beta zu iOS 26.4 und iPadOS 26.4 freigeben hat, steht ab sofort die vierte Beta in den Startlöchern. In gewohnter Manier kann die neueste Beta über iPhone / iPad -> Einstellungen -> Allgemein -> Softwareupdate -> Beta-Updates installiert werden. Dabei muss eine Apple ID hinterlegt sein, die mit eurem Entwicklerkonto verknüpft ist.

Das kommende Update auf iOS 26.4 und iPadOS 26.4 beinhaltet allerhand Neuerungen. Apple Music erhält eine neue Playlist Playground-Funktion und Konzertinfos, Video-Podcasts werden eingeführt, der Schutz für gestohlene Geräte ist standardmäßig aktiviert, Ende-zu-Ende-Verschlüsselung für RCS-Nachrichten wird getestet, die Apple Konten erhalten ein einheitliches Design, neue Emojis werden eingeführt und mehr. Die Neuerungen könnt ihr unter anderem hier, hier, hier und dort nachlesen.

Die Beta 3 brachte ehrlicherweise keine nennenswerten Neuerungen und zur Beta 4 liegen uns zum aktuellen Zeitpunkt keine Informationen vor. Sobald sich dies ändert, werden wir nachberichten. Wenn Apple in diesem Tempo weitermacht, so dürfte es nicht mehr lange dauern, bis die finale Version bereitsteht. Wir können uns gut vorstellen, dass dies Ende März, spätestens Anfang April der Fall sein wird.

Update 18:35 Uhr

Auch die Beta 4 zu macOS 26.4, tvOS 26.4, visionOS 26.4 und watchOS 26.4 ist da.