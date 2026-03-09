Seit mehreren Jahren ranken sich mittlerweile Gerücht um ein sogenanntes iPhone Fold. Aktuell sind Apple-Insider der Auffassung, dass das Unternehmen aus Cupertino im Herbst dieses Jahres sein erstes faltbares iPhone auf den Markt bringen wird. Rund ein halbes Jahr vorher tauchen nun CAD-Renderings auf, die das iPhone Fold zeigen sollen.

iPhone Fold: Erster Design-Leak soll 3D CAD-Renderings zeigen

Das faltbare iPhone nimmt immer konkretere Formen an. Der bekannte Apple-Leaker Sonny Dickson hat auf X zwei Bilder veröffentlicht, die angebliche 3D CAD-Renderings des sogenannten iPhone Fold zeigen. Dabei handelt es sich um Konstruktionsdateien, die Hersteller von Zubehör nutzen, um Hüllen und Cases im Vorfeld zu entwickeln.

Die Bilder zeigen die Rückseite des Geräts mit einem Kamera-Plateau, das an das des iPhone Air erinnert – allerdings mit zwei Kameras statt einer. Auffällig ist das asymmetrische Design: Zwei Ecken des Gehäuses sind abgerundet, die anderen beiden eckig – dort, wo das Scharnier sitzt. Weitere Ansichten zeigen das aufgeklappte Gerät von vorne, mit einer Frontkamera oben links, sowie das zugeklappte iPhone mit dem Außendisplay.

Die Dateien stimmen mit dem überein, was aktuelle Gerüchte über das noch unveröffentlichte Gerät berichten. Typischerweise tauchen solche Design-Leaks zu dieser Jahreszeit auf, wenn die Produktion von Zubehör vorbereitet wird – ein Hinweis darauf, dass Apples Zeitplan für das iPhone Fold auf Kurs liegt.

Wie eingangs erwähnt, wird das faltbare iPhone noch für dieses Jahr erwartet, voraussichtlich im Herbst zusammen mit dem iPhone 18 Pro. Das „normale“ iPhone 18 soll erst im Frühjahr 2027 folgen.