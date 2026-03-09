FRITZ!Box 5690 Pro bekommt Matter-Unterstützung

FRITZ – ehemals AVM – nicht die Light + Building 2026 vom 8. bis 13. März in Frankfurt am Main zum Anlass, um mit dem Heizkörperregler FRITZ!Smart Thermo 303 ein neues Produkt anzukündigen. Gleichzeitig hat das Unternehmen bestätigt, dass FRITZ!Box 5690 Pro Matter-Unterstützung erhält.

Heizkörperregler FRITZ!Smart Thermo 303 ist da

Mit dem FRITZ!Smart Thermo 303 erweitert FRITZ! sein Smart-Home-Portfolio um einen weiteren kompakten, robusten und intelligenten Heizkörperthermostat – ergänzend zum bereits erhältlichen FRITZ!Smart Thermo 302. Das Gerät integriert sich nahtlos in das FRITZ!-Ökosystem und lässt sich komfortabel über die FRITZ!App Smart Home einrichten sowie steuern.

Dank seines reduzierten und platzsparenden Designs eignet sich der Thermostat besonders gut für Heizkörperventile an schwer zugänglichen Stellen. Gleichzeitig sorgt die kompakte Bauweise dafür, dass das Gerät unauffällig installiert werden kann, ohne den Bedienkomfort zu beeinträchtigen.

Darüber hinaus verfügt der FRITZ!Smart Thermo 303 über zusätzliche Schutzmechanismen gegen Manipulation, etwa bei einer möglichen Demontage. Dadurch ist er nicht nur für Privathaushalte geeignet, sondern auch für den Einsatz in öffentlich zugänglichen Bereichen wie Büros, Unternehmen oder Bildungseinrichtungen.

Mit dieser Kombination aus einfacher Integration, sicherem Betrieb und intelligenter Steuerung bietet der FRITZ!Smart Thermo 303 eine praktische Lösung, um Heizkosten zu reduzieren und gleichzeitig ein angenehmes und konstantes Raumklima zu gewährleisten.

Highlights des FRITZ!Smart Thermo 303

Smarter Heizkörperregler für effizientes, kostensparendes Heizen

Perfekt abgestimmt auf FRITZ!Box und einfach eingerichtet per FRITZ!App Smart Home

Wochenzeitplan mit bis zu 8 Schaltpunkten pro Tag

Einstellbare Temperaturabweichung (Offset)

Aufzeichnen des Temperaturverlaufs der letzten 24h

Anzeige der gemessenen Temperatur sowie Einstellen der Soll-Temperatur über FRITZ!App Smart Home, FRITZ!Smart Control 440,

FRITZ!Fon oder die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box

Automatische Fenster-offen-Erkennung mit einstellbarer Empfindlichkeit oder per Tür-/Fensterkontakt

Schutz vor Manipulation wie Demontage oder Diebstahl

Kalkschutzfunktion und Frostschutz-Automatik

Einen konkreten Marktstart sowie einen Preis hat FRITZ noch nicht bekannt gegeben.

FRITZ!Box 5690 Pro bekommt Matter-Unterstützung

FRITZ! setzt verstärkt auf Interoperabilität und treibt deshalb die Integration des Smart-Home-Standards Matter weiter voran. Im Rahmen eines kommenden FRITZ! Labors, das in Kürze für alle Nutzer zum Testen verfügbar sein soll, wird erstmals die Unterstützung von Matter für die FRITZ!Box 5690 Pro bereitgestellt.

Damit können Anwender ihre FRITZ!-Smart-Home-Geräte sowie kompatible Geräte anderer Hersteller in ein gemeinsames Matter-Netzwerk integrieren. Ziel ist eine deutlich einfachere Vernetzung verschiedener Smart-Home-Systeme, unabhängig vom jeweiligen Hersteller.

Durch diese Öffnung profitieren Nutzer außerdem von erweiterten Steuerungsmöglichkeiten. So lassen sich Geräte künftig einfacher per Sprachsteuerung oder über verschiedene Smart-Home-Plattformen bedienen, etwa über Apple Home, Google Home oder Amazon Alexa. Dadurch entstehen flexiblere Nutzungsszenarien und vielseitige Automationen im vernetzten Zuhause.