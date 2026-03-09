Apple hat soeben die vierte Beta zu iOS 26.4, iPadOS 26.4, macOS 26.4 und Co. veröffentlicht. Nachdem die Beta 3 keine sichtbaren Neuerungen mit sich brachte, hat die Beta 4 wieder eine Neuerung im Gepäck. Die Rede ist von neuen Emojis.

iOS 26.4 bringt neue Emojis

In den letzten Jahren hat sich Apple für gewöhnlich die X.4 Updates im Frühjahr eines jeden Jahres ausgesucht, um neue Emojis in seinem Betriebssystemen zu implementieren. Dies setzt sich nun bei iOS 26.4 und Co. fort. Das Unicode-Konsortium hatte bereits im vergangenen Jahr die finalen Spezifikationen für Unicode 17.0 veröffentlicht. Insgesamt neun neue Emojis pflegt Apple mit den kommenden X.4 Updates ein. Die Implementierung neuer Emoji-Zeichen dauert bei Apple (und anderen Herstellern) oft mehrere Monate, da für jedes einzelne neue Grafiken gezeichnet werden müssen.

Posaune

Schatzkiste

Verzerrtes Gesicht

Behaartes Wesen (auch bekannt als Bigfoot oder Sasquatch)

Kampfwolke

Orca

Balletttänzer

Erdrutsch

Es gibt außerdem neue Hauttonmodifikatoren für Wrestler und Tänzer mit Hasenohren sowie eine geschlechtsneutrale Option für das Balletttänzer-Emoji.