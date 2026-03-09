Vergangene Woche hat Apple einen wahren Produkt-Marathon hingelegt und unter anderem das neue iPad Air mit M4-Chip angekündigt. Das neue iPad Air lässt sich bereits vorbestellen und feiert diesen Mittwoch (11. Mai 2026) seinen Verkaufsstart. Parallel zur Ankündigung hat Apple ausgewählten Medienvertretern, Kreativen und Influencern ein Testgerät zur Verfügung gestellt. Soeben ist das Presseembargo ausgelaufen, so dass die ersten Reviews online sind.

Das leistungsstarke Modell mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis wird noch besser

Apple hat vor wenigen Tagen das iPad Air mit M4-Chip angekündigt. Dabei setzt das Unternehmen auf einen leistungsstärkeren Prozessor, mehr Arbeitsspeicher und eine verbesserte Konnektivität (N1- und C1X-Chip9). Doch was sagen die ersten Tester?

ZDNET

Als Autor, der nebenbei auch fotografiert, Videos dreht und Grafikdesign betreibt, habe ich festgestellt, dass das iPad Air das günstigste Tablet ist, das meine Arbeitslast problemlos und ohne Ruckler bewältigt. Es ist ab 599 US-Dollar erhältlich, 400 US-Dollar günstiger als das iPad Pro, und dennoch scheinen der M4-Prozessor, die schnellere Verbindung und die 12 GB Arbeitsspeicher für diesen Preis fast zu gut, um wahr zu sein.

Mashable

I tried to test its AI capabilities using apps like Final Cut Pro’s auto-captions, Voice Memo’s transcription features, and CollaNote’s AI image generation. Even with WiFi and cellular data turned off, these processes happened almost instantly, and without any big mistakes.

The Verge

Apples C1X scheint eine echte Offenbarung zu sein. Ich bin seit Langem ein großer Fan von iPads mit Mobilfunkverbindung, denn diese ständige Konnektivität macht das iPad unterwegs deutlich praktischer – egal ob für E-Mails, zum Lesen oder Surfen im Internet, wofür es ja eigentlich gedacht ist. Dank ihrer enormen Akkus eignen sie sich auch hervorragend als Hotspots. In meinen bisherigen Tests war das M4 iPad Air durchweg das schnellste Gerät mit Mobilfunkverbindung in meinem Besitz und erreichte in Gebieten mit schlechtem Empfang teilweise Geschwindigkeiten, die um ein Vielfaches höher waren als bei aktuellen iPhones, Pixel-Geräten und sogar anderen iPads.

Gizmodo

Zwischen der Leistung des iPad Air und des iPad Pro besteht zwar immer noch ein Unterschied, doch hat sich dieser mit der neuesten Generation deutlich verringert. Das M4 iPad Air liegt in CPU-Benchmarks nur wenige hundert Punkte hinter dem M5 iPad Pro. In Grafiktests hingegen behält das M5 iPad Pro mit seiner 10-Kern-CPU und 10-Kern-GPU mit 3.984 Punkten im „Steel Nomad Light“-Benchmark gegenüber 3.166 Punkten des M4 iPad Air die Nase vorn. Die Leistung ist nach wie vor ein wichtiger Grund für den Kauf des M5 iPad Pro, doch wer deutlich weniger ausgeben möchte, findet im M4 iPad Air eine hervorragende Alternative für die meisten Kreativen.

Video-Reviews

