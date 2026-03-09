Das iPhone 17e wurde zwar offiziell angekündigt, der offizielle Verkaufsstart findet allerdings erst diesen Mittwoch (11. März 2026) statt. Apple denkt allerdings bereits einen Schritt weiter: Laut dem bekannten chinesischen Leaker „Fixed Focus Digital“ hat Apple die Planung für das iPhone 18e bereits abgeschlossen.

iPhone 18e bereits finalisiert?

Details zu Features sind naturgemäß noch rar, aber einige Schlüsse lassen sich ziehen: Der A20-Chip gilt als so gut wie gesetzt. Auch das Dynamic Island könnte endlich den Weg ins günstigste iPhone finden – es war bereits für das iPhone 17e im Gespräch, wurde dort aber nicht umgesetzt. Oftmals erreichen neuere Features die Einsteiger-Geräte erst verzögert.

Das iPhone 18e soll gemeinsam mit dem iPhone 18 und dem iPhone Air (2. Generation) im Frühjahr 2027 auf den Markt kommen. Damit würde Apple die neue jährliche Veröffentlichungsstrategie für die e-Modelle konsequent fortsetzen – früher im Jahr statt im Herbst, um das Einstiegssegment gezielt zu adressieren.

Dass Apple schon jetzt die Weichen stellt, während der Vorgänger noch nicht einmal verkauft wird, zeigt einmal mehr, wie weit voraus Cupertino plant – und wie ernst man die günstigere iPhone-Linie mittlerweile nimmt. Nichtsdestotrotz sollte man im Hinterkopf behalten, dass es sich um ein Gerücht handelt. Von daher ist etwas Skepsis angesagt.