Rund eine Woche ist es her, dass Apple das neue iPhone 17e angekündigt hat. Das neue Einsteiger-iPhone lässt sich auch bereits seit vergangener Woche vorbestellen und feiert am kommenden Mittwoch (11. Märt 2026) seinen Verkaufsstart. Im Vorfeld tauchen nun die ersten Benchmark-Tests auf und bestätigen die Erwartungen.

iPhone 17e: Erste Benchmarks bestätigen A19-Leistung – mit einem kleinen Haken

Die ersten Geekbench-6-Ergebnisse für das iPhone 17e sind da. Beim Multi-Core-CPU-Score erreicht das Gerät einen Wert von 9.241 – praktisch identisch mit dem des Standard-iPhone 17, das mit demselben A19-Chip auf durchschnittlich 9.249 kommt. Kein Wunder: Beide teilen sich die gleiche CPU-Architektur.

Der kleine Unterschied liegt bei der Grafikeinheit: Das iPhone 17e hat einen 4-Kern-GPU, das iPhone 17 dagegen fünf. Beim Metal-Score spiegelt sich das wider. Das 17e landet bei rund 31.000 bis 31.500, während das iPhone 17 etwa 37.000 erreicht. Für den Alltag dürfte der Unterschied kaum spürbar sein. Zum Vergleich: Schon das Vorgängermodell iPhone 16e setzte ebenfalls auf einen 4-Kern-GPU.

Das iPhone 17e übernimmt weitgehend das Design seines Vorgängers, des iPhone 16e, bringt aber einige wichtige technische Verbesserungen mit. Zu den Neuerungen gehören der A19-Chip für mehr Leistung und Effizienz, Unterstützung von MagSafe, wodurch magnetisches kabelloses Laden sowie kompatibles Zubehör möglich werden, Apples C1X-Modem für schnellere 5G-Verbindungen und zudem startet das Bsismodell bei 256Gb statt 128GB bei einem identischen Einstiegspreis.