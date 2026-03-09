Das neue iPhone 17e kann bereits vorbestellt werden und kommt diesen Mittwoch auf den Markt. Im Vorfeld haben ausgewählte Publikationen erste Testberichte veröffentlicht, die einen genaueren Blick auf die neuen Funktionen und Änderungen werfen. Durchweg gibt es viel Lob für das neue Einsteiger-iPhone, aber es zeigen sich auch bekannte Schwächen.

Mehr Leistung, mehr Speicher, MagSafe

Die wichtigsten Neuerungen gegenüber dem Vorgänger iPhone 16e sind der A19-Chip, ein größerer Speicher und die Unterstützung von MagSafe. Cherlynn Low von Engadget hebt hervor, dass sich die höhere Rechenleistung im Alltag nur bedingt bemerkbar macht. Die Neural-Engine-Beschleunigung für KI-Prozesse sei in der Praxis kaum spürbar. Beim Erkennen und Entfernen von Objekten in Fotos lag das iPhone 17e mal einen Hauch vor dem 16e, mal gleichauf.

Engadget kommt zu dem Schluss:

„Angesichts der aktuellen Weltwirtschaftslage ist Apples Fokus auf kostengünstigere Geräte wie das iPhone 17e und das neu eingeführte MacBook Neo genau richtig. Die meisten Menschen nutzen die leistungsstarken Geräte […] wahrscheinlich nicht voll aus und überlegen möglicherweise, ob sie wirklich so viel Geld für die Pro- und Air-Modelle aus der Apple-Produktpalette ausgeben müssen. Mit einem Preis von 599 US-Dollar kostet das iPhone 17e etwa die Hälfte eines iPhone 17 Pro oder iPhone Air. Es ist auch 200 US-Dollar günstiger als das Basis-iPhone 17.“

Während der Leistungsgewinn weniger auffällig ist, fällt der Zugewinn von MagSafe deutlicher auf. So verdoppelt sich die kabellose Ladeleistung gegenüber dem Vorgänger. Abrar Al-Heeti von CNET beschreibt das magnetische Einrasten von Zubehör als angenehm, auch wenn die Ladeleistung nicht an die 25 Watt des iPhone 17 heranreicht.

Computer Bild schreibt zur Neuerung:

„Induktives Laden funktionierte schon vorher, doch erst jetzt lassen sich beim Laden für eine perfekte Ausrichtung der Induktionsspulen auch MagSafe-kompatible Ladegeräte verwenden. An diesen erreicht das iPhone 17e Ladeleistungen bis 15 Watt.“

Dass der Speicher gewachsen ist, dürfte viele Käufer freuen, die beim 16e noch mit knappem Platz zu kämpfen hatten. Apple verlangt für das 17e den gleichen Preis wie für den Vorgänger, was angesichts der gestiegenen Speicherpreise keine Selbstverständlichkeit ist. Neben den technischen Änderungen gibt es das iPhone 17e erstmals in einem neuen Rosaton, der die bisher eher zurückhaltende Farbpalette etwas auflockert. CNET zieht ein positives Fazit für die Zielgruppe des iPhone 17e:

„Es gibt viele Aspekte, die das iPhone 17e zu einer lohnenswerten, günstigeren Option machen. Und für die meisten Menschen sollten die Kompromisse nicht allzu auffällig sein, insbesondere wenn man dadurch ein paar hundert Dollar spart.“

Die üblichen Einschränkungen

So positiv das Upgrade ausfällt, die Tester weisen auf die bekannten Kompromisse hin. Das iPhone 17e verzichtet weiterhin auf ein Always-On-Display und ProMotion, hat breitere Displayränder als das iPhone 17 und setzt auf eine Notch statt auf die Dynamic Island. CNET merkt an, dass diese Details im Alltag immer wieder daran erinnern, dass man zum günstigsten Modell gegriffen hat. So heißt es im Testbericht:

„Andere Aspekte des 17e erinnern daran, dass man bekommt, wofür man bezahlt. Die Ränder sind deutlich breiter als bei den hochwertigeren Modellen von Apple. Es gibt keine Dynamic Island für Systembenachrichtigungen und Live-Aktivitäten, sondern eine altmodische Notch am oberen Rand. Ein fixes 60-Hz-Display bedeutet auch, dass es kein Always-On-Display gibt, sodass ich nicht schnell einen Blick auf die Uhrzeit oder meine Benachrichtigungen werfen kann – etwas, an das ich mich nur schwer gewöhnen kann.“

Auch bei der Kamera muss das iPhone 17e Abstriche machen. Allison Johnson von The Verge sieht den kleineren Hauptsensor im Vergleich zum iPhone 17 als Nachteil für ambitionierte Fotografen, wenn auch nicht als Ausschlusskriterium.

Für wen lohnt sich das iPhone 17e?

Unterm Strich fallen die Bewertungen positiv aus. Engadget vergibt 80 von 100 Punkten, The Verge gibt 7 von 10. Bei CNET steht die endgültige Bewertung noch aus.

The Verge formuliert die zentrale Frage am deutlichsten: Für 200 Dollar mehr gibt es das iPhone 17 mit ProMotion, einem größeren Kamerasensor und insgesamt weniger Kompromissen. Wer bereit sei, etwas mehr auszugeben, solle das tun.

Für Nutzer, die von einem älteren Modell wie dem iPhone 11 oder 12 umsteigen, relativieren sich die Unterschiede zum iPhone 17 allerdings. CNET merkt an, dass der Sprung von einem mehrere Jahre alten Gerät so groß ist, dass die Einschränkungen des 17e kaum ins Gewicht fallen. Wer den günstigsten Einstieg in ein aktuelles iPhone sucht und keine Höchstleistung bei Kamera oder Display erwartet, bekommt mit dem iPhone 17e ein stimmiges Gerät.

Video-Reviews

