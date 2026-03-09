Jacket hat zum Start in die neue Woche die Stromspeicher SolarVault 3 Serie angeküsnigt. Diese kombiniert hohe PV-Leistung, modulare Architektur, KI-gestütztes Energiemanagement und AC-Kopplung für flexible Heimenergieszenarien.

Jackery kündigt Stromspeicher SolarVault 3 Serie an

Die neue Jackery SolarVault 3 Serie ist da. Diese zeichnet sich als leistungsstarke Solarenergielösung mit bis zu 4.000 W PV-Eingang und einer Kapazität von 2,52 bis 15,12 kWh aus. Die Produktfamilie umfasst die Modelle SolarVault 3 Pro, SolarVault 3 Pro Max sowie SolarVault 3 Pro Max AC und deckt unterschiedlichste Anwendungsszenarien ab: vom 800-W-Steckersolarbetrieb bis hin zum intelligenten Heimspeichersystem in Kombination mit größeren PV-Anlagen.

Gepaart mit einem KI-gestützten Energiemanagement, das Solarertrag, Verbrauch und dynamische Strompreise in Echtzeit analysiert, agieren die All-in-One-Heimspeicherlösungen als aktive Energiemanager im Haushalt. Sie laden bei günstigen Tarifen, entladen in Hochpreisphasen und maximieren so automatisch Eigenverbrauch und Wirtschaftlichkeit. In Verbindung mit der variablen Speichererweiterung, AC-Kopplung und schneller Backup-Umschaltung entsteht ein skalierbares Gesamtsystem für vielfältige Installations- und Betriebsformen.

SolarVault 3 Pro & Pro Max

Der SolarVault 3 Pro erreicht mit bis zu 4.000 Watt PV-Eingangsleistung und vier unabhängigen MPPT-Trackern eine besonders hohe Effizienz bei der Nutzung von Solarenergie. Dadurch können Modulgruppen mit unterschiedlicher Ausrichtung – etwa Ost, Süd und West – oder bei Teilverschattung jeweils separat optimiert werden, um über den gesamten Tagesverlauf möglichst hohe Erträge zu erzielen.

Die Architektur ist zudem skalierbar aufgebaut: Die Basiseinheit bietet 2,52 kWh Speicherkapazität und lässt sich durch zusätzliche Batteriepacks auf bis zu 15,12 kWh erweitern.

Als All-in-One-System mit integriertem Wechselrichter und LiFePO4-Batterie liefert der SolarVault 3 Pro eine Netzausgangsleistung von 1.200 Watt. In Deutschland kann diese auf 800 Watt begrenzt werden, um beispielsweise die Anforderungen für Balkonkraftwerke zu erfüllen. Das Modell SolarVault 3 Pro Max steigert die Leistung auf bis zu 2.500 Watt und richtet sich damit an Haushalte mit höherem Energiebedarf.

Der integrierte Bypass-Betrieb ermöglicht außerdem die direkte Weiterleitung von Netzstrom an angeschlossene Geräte – bis zu 2.300 Watt beim Pro und 3.680 Watt beim Pro Max. So können auch leistungsintensive Verbraucher betrieben werden, ohne den Speicher zu überlasten. Bei einem Stromausfall schaltet das System innerhalb von weniger als 20 Millisekunden automatisch in den Backup-Modus um.

Flexible Nachrüstung bestehender PV-Anlagen

Die SolarVault 3 Pro Serie ist mit marktüblichen Solarmodulen und Mikrowechselrichtern kompatibel. Deren AC-Ausgang kann über den Off-Grid-Port eingebunden werden, sodass erzeugter Solarstrom direkt genutzt oder im Speicher abgelegt werden kann. Dadurch eignet sich das System sowohl für neue Installationen als auch für gezielte Erweiterungen bestehender Anlagen.

Über AC-Kopplung lassen sich die Geräte ebenfalls unkompliziert in vorhandene Photovoltaik-Systeme integrieren – mit bis zu 1.200 Watt beim Pro-Modell sowie bis zu 2.500 Watt beim SolarVault 3 Pro Max und beim SolarVault 3 Pro Max AC.

In Verbindung mit einem Smart Meter oder dem Jackery Smart Meter IR Reader erkennt das System überschüssigen Solarstrom im Hausnetz automatisch und speichert ihn. Das funktioniert ohne Eingriffe in die bestehende Installation. So lässt sich der Eigenverbrauch erhöhen, ohne zusätzliche Module oder neue Wechselrichter installieren zu müssen.

Das dritte Modell der Serie, der SolarVault 3 Pro Max AC, ist bewusst als reine Speicherlösung ohne eigenen PV-Eingang konzipiert. Im Gegensatz zu den Varianten Pro und Pro Max konzentriert sich dieses Modell vollständig auf die Speicherung und Bereitstellung von Energie und bietet dabei eine Ausgangsleistung von bis zu 2.500 Watt.

Preis & Verfügbarkeit

Ab sofort könnt ihr euch im offiziellen Onlineshop von Jackery registrieren und euch einen Gutschein im Wert von 100 Euro sichern. Dieser Gutschein kann ab dem 25. März im Rahmen einer Vorbestellung eingelöst werden, wenn ein Bundle der SolarVault 3 Serie zusammen mit Solarpanels gekauft wird.

Der reguläre Verkaufsstart ist für den 9. April geplant. Ab diesem Zeitpunkt sind die Geräte mit sofortiger Versandverfügbarkeit erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung (UVP) für den SolarVault 3 Pro wird dabei unter 1.000 Euro liegen, womit sich das System preislich im Einstiegsbereich moderner Heimspeicherlösungen positioniert.