Am 1. April 2026 wird Apple 50 Jahre alt. Anlässlich dieses Jubiläums hat CBS-Korrespondent David Pogue Apple-CEO Tim Cook interviewt. Die Antwort auf die Frage, was Apple wirklich ausmacht, fällt dabei überraschend menschlich aus.

Tim Cook im Interview zum 50. Apple-Geburtstag

In wenigen Wochen steht bei Apple ein großes Jubiläum an. Das Unternehmen aus Cupertino feiert am 01. April seinen 50. Geburtstag und vor Kurzem hatte Apple Chef Tim Cook bereits Feierlichkeiten angekündigt. Nun hat sich der CEO im Interview mit CBS noch einmal näher zum bevorstehenden Apple-Geburtstag geäußert.

Unter anderem wurde Cook gefragt, was Apple wirklich ausmacht. Für Cook sind es zwei Dinge, die bei Apple unverzichtbar sind: Menschen und Unternehmenskultur. Geistiges Eigentum sei zwar wichtig, aber letztlich seien es die Menschen, die dieses Eigentum überhaupt erst erschaffen. Und die Kultur sei es, die aus diesem Eigentum echte Innovation entstehen lässt.

Besonders schwer zu kopieren sei eben diese Kultur, betont Cook – weil sie Zeit braucht. Man müsse die richtigen Menschen einstellen, die dann wieder die richtigen Menschen einstellen, und so nach und nach eine vollständige Organisation aufbauen. Diese Kultur müsse dann auch noch durch technologischen Wandel und gesellschaftliche Veränderungen hindurch bewahrt werden.

Cook sagte zudem, dass die von Steve Jobs für das Unternehmen festgelegten Prinzipien auch heute noch aktuell seien, wie etwa der Fokus auf die Bereicherung des Lebens anderer und die Bereitschaft, dies immer wieder zu tun. Cook fügt hinzu, dass es ein großes Geschenk für ihn gewesen sei, dass Jobs ihm den Rat gegeben habe, das Unternehmen nicht mit der Frage zu belasten, was Steve nach seinem Tod tun würde, und so das Disney-Problem zu vermeiden (nachdem Walt nicht mehr da war, um das von ihm gegründete Unternehmen zu leiten).

Dennoch betont Cook, dass Jobs Prinzipien die DNA des Unternehmens seien – auch 50 Jahre nach seiner Gründung und hoffentlich auch noch in 100 oder 200 Jahren, denn die Prinzipien seien einfach unglaublich.

Sein Fazit: Apple sei nicht replizierbar. Cook bezeichnete Apple als ein einzigartiges Unternehmen, das sich nicht nachahmen lasse.