Kaum ist die erste Generation des MacBook Neo angekündigt (und noch nicht im Handel erhältlich), da tauchen bereits die ersten Gerüchte zur zweiten Generation des Einsteiger-MacBooks auf. Demnach könnte das MacBook Neo 2 bereits im kommenden Jahr auf den Markt kommen und einen Touchscreen erhalten.

Kuo: MacBook Neo 2 könnte Touchscreen erhalten

Apple hat vergangene Woche das MacBook Neo angekündigt. Dabei handelt es sich um ein Einsteiger-MacBook, welches bei 699 Euro startet (Bildungspreis ab 599 Euro). Das MacBook Neo ist so konzipiert, dass es in Konkurrenz zu preiswerten Windows-Laptops und Chromebook tritt. Gleichzeitig ergänzt es das MacBook-Lineup um ein preislich attraktiv Modell und könnte so für Wachstum sorgen.

Anders als alle anderen Apple Silicon Macs wird das MacBook Neo vom A18 Pro Chip angetrieben, der ursprünglich für das iPhone 16 Pro entwickelt wurde. Das Gerät zeichnet sich durch ein farbenfrohes Design, ein 13 Zoll Liquid Retina Display, ein farblich abgestimmtes Magic Keyboard, ein mechanisches Trackpad, zwei USB-C-Anschlüsse, 8 GB Arbeitsspeicher, eine Kopfhörerbuchse, eine 1080p-Kamera, zwei Mikrofone, zwei Lautsprecher mit Spatial Audio und eine Akkulaufzeit von 16 Stunden aus.

Analyst Ming Ch Kuo gehörte zu den ersten Analysten, die das MacBook Neo prognostizierten und die Massenproduktion für das vierte Quartal 2025 vorhersagten. In den selben Bericht sprach der Analyst bereits zaghaft über die zweite Generation und deutete ein Touchscreen-Display an. Apples erster Mac mit Touchscreen wird voraussichtlich noch in diesem Jahr als neues High-End-MacBook Pro mit OLED-Display und neuem Design auf den Markt kommen. Dabei könnte Apple auf den Namen MacBook Ultra setzen.

Neben dem Touchscreen-Display könnte Apple beim MacBook Neo 2 unter anderem auf den A19 Pro Chip und 12GB RAM setzen.

Das MacBook Neo kann bereits vorbestellt werden, offizieller Verkaufsstart ist kommender Mittwoch (11. März 2026).