MacBook Neo: AppleCare+ Reparaturen günstiger als bei allen anderen Macs

20:30 Uhr

Wer sich das MacBook Neo mit AppleCare+ absichert, zahlt im Schadensfall weniger als bei jedem anderen Mac. So hat Apple die Selbstbeteiligungen für das neue Einstiegsmodell deutlich niedriger angesetzt. Ab Mittwoch ist das Gerät regulär erhältlich.

Fotocredit: Apple

Niedrigere Selbstbeteiligung

Wie MacRumors berichtet, schlägt ein Display-Austausch oder eine Gehäusereparatur beim MacBook Neo mit AppleCare+ mit jeweils 49 US-Dollar zu Buche. Bei allen anderen Macs verlangt Apple dafür mit 99 US-Dollar das Doppelte. Bei sonstigen Unfallschäden fällt der Preisvorteil sogar noch deutlicher aus. Das MacBook Neo kommt hier auf 149 US-Dollar, bei allen anderen Macs sind es 299 US-Dollar. Der Akkutausch bleibt wie bei allen Macs mit AppleCare+ kostenlos.

Die niedrigeren Reparaturkosten passen zum Gesamtkonzept des MacBook Neo, das mit einem Einstiegspreis von 599 US-Dollar (bei uns 699 Euro) das günstigste MacBook im aktuellen Sortiment ist. Auch AppleCare+ selbst fällt entsprechend günstiger aus: Entweder einmalig 139 US-Dollar oder im Abo für 4,99 US-Dollar monatlich beziehungsweise 49,99 US-Dollar jährlich. In den USA lässt sich das MacBook Neo außerdem über AppleCare One zusammen mit anderen Apple-Geräten ab 19,99 US-Dollar pro Monat versichern.

Sämtliche Preise gelten für den US-Markt. Die deutschen Konditionen dürften nach dem Verkaufsstart am Mittwoch folgen. Vorbestellungen nimmt Apple bereits seit vergangener Woche entgegen.

