Wer sich das MacBook Neo mit AppleCare+ absichert, zahlt im Schadensfall weniger als bei jedem anderen Mac. So hat Apple die Selbstbeteiligungen für das neue Einstiegsmodell deutlich niedriger angesetzt. Ab Mittwoch ist das Gerät regulär erhältlich.

Niedrigere Selbstbeteiligung

Wie MacRumors berichtet, schlägt ein Display-Austausch oder eine Gehäusereparatur beim MacBook Neo mit AppleCare+ mit jeweils 49 US-Dollar zu Buche. Bei allen anderen Macs verlangt Apple dafür mit 99 US-Dollar das Doppelte. Bei sonstigen Unfallschäden fällt der Preisvorteil sogar noch deutlicher aus. Das MacBook Neo kommt hier auf 149 US-Dollar, bei allen anderen Macs sind es 299 US-Dollar. Der Akkutausch bleibt wie bei allen Macs mit AppleCare+ kostenlos.

Die niedrigeren Reparaturkosten passen zum Gesamtkonzept des MacBook Neo, das mit einem Einstiegspreis von 599 US-Dollar (bei uns 699 Euro) das günstigste MacBook im aktuellen Sortiment ist. Auch AppleCare+ selbst fällt entsprechend günstiger aus: Entweder einmalig 139 US-Dollar oder im Abo für 4,99 US-Dollar monatlich beziehungsweise 49,99 US-Dollar jährlich. In den USA lässt sich das MacBook Neo außerdem über AppleCare One zusammen mit anderen Apple-Geräten ab 19,99 US-Dollar pro Monat versichern.

Sämtliche Preise gelten für den US-Markt. Die deutschen Konditionen dürften nach dem Verkaufsstart am Mittwoch folgen. Vorbestellungen nimmt Apple bereits seit vergangener Woche entgegen.