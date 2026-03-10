Vor wenigen Tagen hatte Amazon die diesjährigen Amazon Frühlingsangebote angekündigt. Vor wenigen Augenblicken sind diese gestartet. Ab sofort erhaltet ihr bis zu 45 Prozent Rabatt auf über eine Millionen Frühlingsangebote. Da sollte für jeden Schnäppchenjäger das passende Angebote dabei sein.
Amazon Frühlingsangebote sind gestartet
Ab sofort und zeitlich befristet bis zum 16. März könnt ihr im Rahmen der Amazon Frühlingsangebote bis zu 45 Prozent auf über eine Million Produkte sparen, darunter Produkte aus beliebten Kategorien wie Haushalts- und Küchenutensilien, Kosmetikartikel, Elektronikgeräte, Bekleidung, Gartenbedarf und vielen mehr. Hier findet ihr alle Amazon Frühlingsangebote.
Highlights sind unter anderem
- Artikel des täglichen Bedarfs: Kräftig sparen bei Alltagsprodukten aus den Kategorien Haushalt, Ernährung, Wellness, Getränke und mehr.
- Amazon Produkte im Angebot: Alltagsprodukte der Eigenmarke by Amazon sind bis zu 25% reduziert.
- Lebensmittel mit Amazon einkaufen: 15€ Rabatt bei Knuspr für Neukunden (10€ für Bestandskunden), bis zu 20% auf ausgewählte Artikel sowie bis zu 10% Rabatt auf den nächsten Einkauf bei tegut.
- Amazon Geräte: Attraktive Angebote für ausgewählte Amazon-Geräte, inklusive Echo, Kindle, Fire TV, Ring, Blink sowie eero-Geräte.
- Amazon Business: Rabatte auf verschiedene Produkte rund um den geschäftlichen Bedarf.
- Amazon Retourenkauf: 10% Rabatt auf retournierte Produkte. Und sogar 20% am ersten Tag der Aktionswoche.
- Bücher: Hunderte Kindle eBooks ab 1,99 €. Bis zu 40% auf englischsprachige Bücher.
- Amazon Music: Kunden erhalten drei Monate kostenlosen Zugang zu Amazon Music Unlimited.
- Kindle Unlimited: Zwei Monate kostenlos entdecken und unbegrenzt lesen.
