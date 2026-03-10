Apple hat vergangene Woche nicht nur neue Macs (MacBook Neo, MacBook Air M5, MacBook Pro M5 Pro/Max) angekündigt, sondern begleitend auch zwei neue Displays präsentiert. Das Presseembargo ist mittlerweile ausgelaufen und Medienvertreter, Kreative und Influencer haben bereits die ersten Reviews zu den neuen Apple Bildschirmen veröffentlicht.

Während das Studio Display (2. Generation) ein klassischer Nachfolger des bisherigen Studio Displays ist, ist das neue Apple Studio Display XDR schon deutlich spannender. Dies dürfte auch der Grund dafür sein, dass sich die Tester ausführlicher mit diesem Modell beschäftigt haben.

Erste Testberichte zum Studio Display XDR sind da

The Verge

Das Studio Display XDR ist allein schon wegen der Mini-LED-Hintergrundbeleuchtung eine deutliche Verbesserung gegenüber dem Vorgängermodell Pro Display XDR. Die Vielzahl präziser Referenzmodi, die vollständige P3-Farbraumabdeckung (die in den entsprechenden Modi 100 % erreicht), die hohe Bildwiederholfrequenz, die Auflösung und die Helligkeit heben das XDR deutlich von anderen professionellen Monitoren ab. Für Profis, die jeweils nur einen Mac für farbkritische Produktionsarbeiten nutzen und auf diese Präzision angewiesen sind, ist die einfache Plug-and-Play-Installation des Studio Display XDR eine sinnvolle Investition, auch wenn es teurer ist als andere Optionen (abgesehen von Referenzmonitoren von Herstellern wie Sony und Flanders, im Vergleich zu denen es ein echtes Schnäppchen ist). Vor allem, wenn Ihre Arbeit den Preis rechtfertigt.

PetaPixel

Wenn Sie mit dem Gedanken spielen, sich ein Apple Studio Display XDR zuzulegen, legen Sie Wert auf einige Dinge: die nahtlose Integration in Macs, ein ansprechendes Design, hohe Leistung und eine lange Lebensdauer. Apple verlangt dafür viel, hält aber in allen vier Kategorien sein Wort. Mit diesem Monitor bekommen Sie genau das, wofür Sie bezahlen. Es ist schwierig, wenn nicht gar unmöglich, einen Monitor zu finden, der all das vereint, was Apple hier bietet: extreme Helligkeit, HDR-Kompatibilität, höchste Farbgenauigkeit, eine integrierte USB-C- und Thunderbolt-5-Dockingstation sowie ein Glaspanel mit optionaler Entspiegelung.

Der YouTuber Marques Brownlee gibt in seinem jüngsten Video zu verstehen, dass das Studio Display XDR „in jeder Hinsicht besser“ als das Pro Display XDR sei, da es heller sei, einen verbesserten Kontrast und weniger Blooming aufweise und außerdem über einen zusätzlichen Thunderbolt-Anschluss verfüge.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

