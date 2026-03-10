Wer morgen sein nagelneues MacBook Neo auspackt, sollte etwas Zeit einplanen: Apple hat soben macOS Tahoe 26.3.2 veröffentlicht, das speziell für das neue Gerät bereitsteht.

MacBook Neo: macOS 26.3.2 ist da

Am morgigen Tag feiert das MacBook Neo seinen Verkaufsstart. Und direkt am Tag 1 wartet mit macOS 26.3.2 ein Softwareupdate.

Laut Apples Release Notes enthält das Update Fehlerbehebungen und Sicherheitsverbesserungen – und wird beim Einrichten des MacBook Neo aller Voraussicht nach direkt als Pflichtinstallation abgefragt.

Das ist kein ungewöhnlicher Vorgang: Zwischen Fertigstellung der Geräte inkl. der vorinstallierten Software und dem tatsächlichen Verkaufsstart vergehen bei Apple oft mehrere Wochen, in denen letzte Korrekturen einfließen. Diese Verbesserungen stellt Apple dann zum Verkaufsstart in Form eines Updates bereit.

Seit gestern steht mit der macOS 26.4 Beta 4 auch eine neue Beta bereit, die bereits mit dem MacBook Neo, MacBook Air M5 und MacBook Pro M5 Pro/Max kompatibel ist.

Der Verkaufsstart des MacBook Neo ist morgen, 11. März – erste Vorbestellungen wurden bereits heute verschickt und sollten morgen eintreffen.​​​​​​​​​​​