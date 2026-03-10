Wie CNET berichtet, hat Apples Farbton Cosmic Orange auf dem diesjährigen Mobile World Congress für eine Welle von Nachahmern gesorgt. Die Farbe, die Apple mit dem iPhone 17 Pro eingeführt hatte, gilt als einer der Gründe für die Rekordverkäufe des vergangenen Jahres. Dass die Konkurrenz genau hingeschaut hat, wurde in Barcelona mehr als deutlich.

Dreiste Kopien auf dem MWC

Gleich mehrere Hersteller zeigten auf der Messe Android-Smartphones, die dem iPhone 17 Pro Max auffällig ähnlich sahen. Neben der Farbgebung übernahmen einige Geräte auch das Kameramodul-Layout und die Tastenanordnung. Besonders dreist ging der chinesische Hersteller Hotwav vor, dessen „A17 Pro Max“ nicht nur das zweifarbige Orange-Design kopierte, sondern auch Apples Namensschema übernahm.

Die Nachahmung beschränkte sich nicht auf Smartphones. Auch in anderen Produktkategorien tauchte der markante Farbton auf. CNET zeigt unter anderem ein Anker-Nano-Ladegerät mit Smart Display, das ebenfalls im vertrauten Orange gehalten ist. Wenn ein Ladegeräte-Hersteller eine iPhone-Farbe übernimmt, sagt das einiges über die kulturelle Wirkung des Originaldesigns aus.

Nachdem Apple mit dem MacBook Neo kürzlich weitere auffällige Farboptionen ins Sortiment aufgenommen hat, dürfte die nächste Welle an Kopien nicht lange auf sich warten lassen.