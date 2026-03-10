EcoFlow – ein Anbieter von portablen Stromlösungen und Heimspeichersystemen – hat mit EcoFlow OCEAN 2 ein 3-phasiges Solar- und Speichersystem der nächsten Generation für Wohngebäude vorgestellt. Das OCEAN 2 basiert auf neu entwickelten LFP-Batteriemodulen und folgt einem integrierten All-in-One-Systemkonzept. Dadurch werden Energiespeicher, Steuerung und weitere zentrale Komponenten in einer kompakten Lösung vereint, die speziell auf hohe Leistungsfähigkeit im häuslichen Energiemanagement ausgelegt ist.

EcoFlow kündigt OCEAN 2 an

EcoFlow OCEAN 2 ist in den Leistungsklassen 6, 8, 10 und 12 kW erhältlich und unterstützt eine flexible Auslegung von Photovoltaikanlagen mit drei unabhängigen MPP-Trackern. Dadurch lassen sich verschiedene Modulstränge – etwa bei unterschiedlichen Dachausrichtungen oder Teilverschattung – separat optimieren, was zu einer effizienteren Nutzung der Solarenergie führt.

Das System ist für eine PV-Eingangsleistung von bis zu 24 kW ausgelegt und arbeitet bereits ab einer Startspannung von 120 Volt. Dadurch kann die Stromerzeugung früher am Tag beginnen und auch bei komplexen Dachkonfigurationen höhere Energieerträge erzielt werden.

Zur Steigerung der Versorgungssicherheit verfügt OCEAN 2 über eine integrierte 63-Ampere-Ersatzstromfunktion für den gesamten Haushalt. Unter definierten Bedingungen ermöglicht das System eine Umschaltzeit von 0 Millisekunden, sodass bei einem Stromausfall praktisch keine Unterbrechung der Stromversorgung entsteht – und das ohne zusätzliche Backup-Box.

Darüber hinaus unterstützt das System ATS-fähige Generatoren sowie die Integration von Wechselrichtern anderer Hersteller. Dadurch kann die Energieversorgung auch bei längeren Netzausfällen aufrechterhalten und flexibel erweitert werden.

OCEAN 2 ist für eine lange Betriebsdauer ausgelegt und basiert auf LFP-Batterletechnologie mit mehr als 10 000 Batteriezellen-Zyklen. Pro Wechselrichter können bis zu zwölf Batteriemodule integriert werden. Dies ermöglicht eine skalierbare Erweiterung der Speicherkapazität. Jedes 5-kWh-Batteriemodul stellt eine nominale Entladeleistung von 3,4 kW bereit. Dadurch können in Haushalten mehr Verbraucher gleichzeitig betrieben werden.

OCEAN 2 wird durch das EcoFlow HEMS (Home Energy Management System) gesteuert. Dieses koordiniert PV-Stromerzeugung, Speicherbetrieb, Haushaltsverbrauch und Netznutzung auf Basis des individuellen Energieprofils eines Haushalts. EcoFlow HEMS unterstützt die Integration von mehr als 500 dynamischen Stromtarifen europaweit und nutzt Prognosefunktionen für Solarerzeugung und Stromverbrauch (jeweils mit einer angegebenen Genauigkeit von bis zu 90 %).

Verfügbarkeit

EcoFlow OCEAN 2 ist über das EcoFlow Partnernetzwerk erhältlich. Weitere Informationen erhaltet ihr hier.