In den frühen Morgenstunden sind die Amazon Frühlingsangebote (Amazon Spring Deals) gestartet. Zahlreiche namhafte Hersteller sind mit von der Partie und haben kräftig an der Preisschraube gedreht. Auch Eve hat den Rotstift angesetzt und bietet bis zu 41 Prozent Rabatt auf seie Smart-Home-Geräte. Eve Energy (Matter) erhaltet ihr für 29,95 Euro statt 39,95 Euro. Eve Aqua schlägt mit 99,95 Euro statt 149,95 Euro zu Buche.

Die Amazon Spring Deals von Eve: Zeit, Haus und Garten herauszuputzen

Amazon ruft den Frühling aus, und es wird Zeit, Haus und Garten herauszuputzen. Bei Eve gibt es smarte Technik, um die Pflanzen zum Blühen zu bringen (33% auf Eve Aqua) und um während der Osterferien die Wohnung in Sicherheit zu wissen (28% auf Eve Outdoor Cam, 30% auf Eve Motion, 25% auf Eve Door & Window).

Selbst gegen den Fall, dass der Winter doch noch einmal wiederkommt, sind Eve-Kunden dank der Amazon-Frühlingsangebote gefeit (41% auf das Eve Thermo Comfort Set, 25% auf die Eve Flare, die mit warmem Licht die Abende drinnen und im Freien gemütlicher macht – natürlich weltweit). Hier findet ihr alle Eve Angebote. Wir haben euch die Highlights zusammengestellt.

Highlights

Eve Aqua (Apple Home): Smarte Bewässerungssteuerung per App oder Siri - auch von unterwegs... Eve Aqua erfordert ein iPhone oder iPad mit der neuesten Version von iOS/iPadOS

Steuern Sie Rasensprenger oder Bewässerungssysteme per App, Siri oder direkt am Gerät. Oder legen...

Eve Energy (Matter) – Smarte Steckdose, Verbrauchsmessung, App-/Sprachsteuerung... App- und Sprachsteuerung – Leuchten und Geräte per Sprache oder App ein- und ausschalten.

Automatisch schalten – Geräte automatisieren, und sie zu einer bestimmten Zeit, nach Anwesenheit...

Eve Weather (Matter) – Smarte Wetterstation, Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Wettertrend... Google, Alexa oder Siri nach der Temperatur und Luftfeuchtigkeit direkt vor der Haustür fragen.

Außentemperatur, Luftfeuchtigkeit und Wettertrend immer im Blick behalten.

Eve Cam - Smarte Innenkamera, 1080p-Auflösung, WLAN, 100 Prozent Privatsphäre, HomeKit Secure... Eve Cam erfordert ein iPhone oder iPad mit der neuesten Version von iOS/iPadOS

Behalten Sie mit Eve Cam Ihr Zuhause jederzeit im Blick und erhalten Sie Mitteilungen auf Ihr iPhone...

Eve Outdoor Cam – Smarte Überwachungskamera mit Flutlicht, Nachtsicht, Bewegungsmelder... Eve Outdoor Cam erfordert ein iPhone oder iPad mit der neuesten Version von iOS/iPadOS

Behalten Sie mit Eve Outdoor Cam Ihr Zuhause jederzeit im Blick, und lassen Sie sich auf...