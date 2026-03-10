Happy SIM – eine marke von Klarmobil – dreht an der Preisschraube und reduziert die monatlich kündbare 60GB Allnet-Flat. Ihr zahlt gerade einmal 9,99 Euro pro Monat, ein Anschlusspreis wird nicht fällig. Das Risiko des „Fehlkaufs“ ist bei diesem Tarif mehr als Überschaubar. Es fällt kein einmaliger Anschlusspreis an und ihr kommt monatlich wieder aus dem Tarif raus.

Happy SIM: 60GB Allnet-Flat nur 9,99 Euro (kein Anschlusspreis, monatlich kündbar)

Bei Happy SIM steht aktuell der 60GB-Tarif im Fokus. Ihr erhaltet eine 60GB Allnet-Flat nur nur 9,99 Euro mtl. Es fällt ein einmaliger Anschlusspreis an und zudem könnt ihr monatlich kündigen. Das Beste: Die Tarife von Happy SIM haben eine Preisgarantie und werden nach 24 Monaten nicht teurer.

Übersicht

60GB 5G-Datenvpolumen

Bis zu 50Bit/s

o2-Netz

Telefon-Flat SMS-Flat

EU-Roaming

Nur 9,99 Euro mtl.

Kein Anschlusspreis

Das Angebot ist ab sofort und zeitlich befristet gültig. Sollte die 60GB für euch nicht passen, so gibt es aktuell bei Happy SIM auch eine 15GB Allnet-Flat und eine Unlimited-Flat zum reduzierten Preis.

>>> Hier geht es direkt zu den Happy SIM Angeboten <<<