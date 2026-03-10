Eine Woche ist es mittlerweile her, dass Apple das neue MacBook Neo angekündigt hat. Bis dato kannten wir nur das MacBook (ohne Namenszusatz), das MacBook Air sowie das MacBook Pro. Mit dem MacBook Neo betritt das Unternehmen Neuland, und das aus unterschiedlichen Gründen. Wird das MacBook Neo zum neuen Lifestyle-Accessoire für die Gen Z? In jedem Fall ist es das bisher erschwinglichste MacBook aller Zeiten.

MacBook Neo: neues Lifestyle-Accessoire für die Gen Z

In der vergangenen Woche hat Apple im Rahmen einer Special Experience geladenen Journalisten, Content Creatorn und Influencern das neue MacBook Neo in London, New York und Shanghai präsentiert. InStyle war vor Ort und hat das neue MacBook nicht nur aus technischer Sicht betrachtet. Vielmehr hat das Magazin die Lifestyle-Brille aufgesetzt. So heißt es in dem Bericht

Und hier hat Apple diesmal besonders viel Persönlichkeit eingebaut. Neben dem klassischen Silber gibt es das MacBook Neo auch in Indigo, Blush und Zitrus – jeweils mit farblich abgestimmter Tastatur. Dadurch wirkt das Gerät deutlich verspielter als frühere MacBooks und fast ein bisschen wie ein Lifestyle-Accessoire – Technik, but make it Fashion. Mit seinem ultraleichten Aluminium-Design und nur 1,23 Kilogramm Gewicht passt es außerdem problemlos in jeden Rucksack oder jede Tote Bag. Mehr Gen-Z-Vibes geht eigentlich kaum.

Die Kollegen kommen zu dem Fazit, dass das MacBook Neo mit seinem niedrigeren Preis, dem farbenfrohen Designs und dem klaren Fokus auf Alltag, Studium und Kreativität tatsächlich der erste Laptop sein könnte, der gezielt für eine neue Generation entwickelt wurde. Der niedrige Einstiegspreis ab 699 Euro (ab 599 Euro im Bildungsbereich) tun ihr übriges.

Apple 13" MacBook Neo Laptop mit A18 Pro Chip: Entwickelt für KI und Apple Intelligence, Liquid... DAS BUNTESTE MACBOOK LINEUP ALLER ZEITEN – Wähle aus Silber, Rosa, Zitrus und Indigo – alle mit...

POWER FÜR ALLES, WAS ANLIEGT – Sobald du dein MacBook Neo startest, liefert der A18 Pro Chip die...

Der Vollständigkeit halber blicken wir noch kurz auf die technischen Details. Apple setzt beim MacBook Neo auf den A18 Pro Chip, ein Aluminium-Gehäuse, ein 13 Zoll Liquid Retina Display, eine 1080p Frontkamera, eine Batterielaufzeit von bis zu 16 Stunden, zwei USB-C Anschlüsse, WLAN 6E und mehr. Zudem ist das MacBook Neo von Grund auf für den geringsten CO2-Fußabdruck von allen Apple MacBooks entwickelt worden. Weitere Reviews zum MacBook Neo findet ihr hier.