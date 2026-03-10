Vergangene Woche hat Apple insgesamt sieben neue Produkte angekündigt. Nachdem bereits zu sechs Produkte das Presseembargo gefallen ist, geht es am heutigen Tag mit Produkt Nummer 7 weiter. Die Rede ist vom neuen MacBook Neo (hier vorbestellen). Apple hat ausgewählten Medienvertretern, Kreativen und Influencern nach der Ankündigung ein Testgerät mit an die Hand gegeben und nun stehen die ersten Testberichte und Reviews bereit.

Reviews zum MacBook Neo sind da

Mit einem Preis von 699 Euro (bzw. 599 Euro im Bildungsbereich) ist das MacBook Neo eine echte Kampfansage. Das Gerät richtet sich in erste Linie an Einsteiger, Schüler und Studenten. Apple setzt beim MacBook Neo auf ein robustes Aluminiumdesign mit einem 13 Zoll Liquid Retina Display, die Power des A18 Pro Chips, Batterielaufzeit für den ganzen Tag und bunte Farben.

Spiegel

Das Neo ist der richtige Rechner, wenn man zwar einen Computer haben möchte oder muss, dafür aber nur wenig Geld ausgeben will oder kann. Es ist ein Notebook für Schüler und Studenten, für alle, die noch keinen Computer haben. Und für jene, die immer noch den alten Windows-Laptop benutzen, der schon lange keine Updates mehr bekommt und mit jedem Tag langsamer und angreifbarer wird.

The Verge

Das MacBook Neo bewältigt die leichten Aufgaben, für die es konzipiert wurde, mühelos. Der A18 Pro Chip übertrifft sogar Apples M1 MacBook Air (und die meisten Windows-Laptops) in Single-Core-Benchmarks – der wichtigsten Spezifikation für die alltäglichen Produktivitätsaufgaben, für die das Neo gedacht ist. Daher eignet sich dieses 600-Dollar-Notebook hervorragend für einfache Aufgaben wie Web-Browsing und die Arbeit mit Google Docs. Die 8 GB RAM und der langsame 256-GB-Speicher des Neo sind für diese Zwecke völlig ausreichend. Allerdings fühlt sich das Gerät bei manchen Anwendungen etwas langsamer an, wenn man genau hinsieht – beispielsweise dauert es manchmal einen Moment, bis die Symbole erscheinen, wenn man auf den Ordner „Programme“ im Dock klickt. Der vergleichsweise geringe Arbeitsspeicher und Speicherplatz verhindern, dass das Neo bei anspruchsvolleren Kreativanwendungen so gut abschneidet wie die MacBook Airs und Pros, aber das ist kein Problem.

Bloomberg

Selbst für Nutzer, die den Computer eher gelegentlich verwenden, werden das Aluminiumgehäuse, der gestochen scharfe Bildschirm und die ausgewogenen Lautsprecher des Neo das Gerät für Millionen von Anwendern zu einer klaren Kaufempfehlung machen. In der Hand fühlt sich das Gerät genauso an wie ein Mac – es sieht aus, fühlt sich an und klingt genauso.

CNET

Das MacBook Neo ist mit Abstand der beste Laptop für die Schule, insbesondere wenn Sie oder der Schüler, für den Sie es kaufen, bereits ein iPhone besitzt. Die beiden Geräte arbeiten nahtlos zusammen. Angesichts des Komforts und der Sicherheit, die Touch ID bietet, würde ich Apples Bildungsrabatt von 100 US-Dollar jedoch eher als Möglichkeit sehen, Touch ID (und mehr Speicherplatz) kostenlos nachzurüsten, anstatt den Preis des Basismodells zu senken.

Video-Reviews

