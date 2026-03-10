Vor einer Woche hat Apple das neue MacBook Pro mit M5 Pro und M5 Max Chip angekündigt. Die Neuheiten lassen sich bereits vorbestellen und feiern am morgigen Mittwoch (11. März 2026) ihren offiziellen Verkaufsstart. Im Vorfeld hat Apple ausgewählte Medienvertreter, Kreative und Influencer mit einem Testgerät versorgt. Das Presseembargo ist mittlerweile ausgelaufen, so dass die ersten Testberichte bzw. Reviews online sind.

Reviews sind da: MacBook Pro M5 Pro/Max

Neben den M5 Pro- und M5 Max-Chips bieten die neuen MacBook Pro-Modelle bis zu doppelt so schnelle SSD-Geschwindigkeiten im Vergleich zur Vorgängergeneration, und die Speicherkapazität beginnt jetzt bei 1 TB. Die Akkulaufzeit wurde bei allen neuen Modellen leicht verbessert, und der N1-Chip kommt nun auch im MacBook Pro zum Einsatz und unterstützt Wi-Fi 7 und Bluetooth 6.

Apple MacBook Pro Laptop mit M5 Pro Chip mit 18-Core CPU und 20-Core GPU: Entwickelt für KI... PERFORMANCE LIEGT IN DER FAMILIE – Das 16" MacBook Pro mit dem M5 Pro oder M5 Max Chip bringt dir...

SCHNALL DICH AN – Neben einer CPU der nächsten Generation, schnellerem gemeinsamen...

Apple MacBook Pro Laptop mit M5 Max Chip mit 18-Core CPU und 32-Core GPU: Entwickelt für KI... PERFORMANCE LIEGT IN DER FAMILIE – Das 16" MacBook Pro mit dem M5 Pro oder M5 Max Chip bringt dir...

SCHNALL DICH AN – Neben einer CPU der nächsten Generation, schnellerem gemeinsamen...

The Verge

Das 16-Zoll MacBook Pro mit M5 Max und 4 TB SSD erreichte eine Lesegeschwindigkeit von 13,6 GB/s und eine Schreibgeschwindigkeit von 17,8 GB/s. Dies entspricht einer Steigerung von 86 % bzw. 123 % im Vergleich zum Vorgängermodell. Damit deckt sich Apples Versprechen, dass die SSD-Geschwindigkeit bis zu doppelt so hoch ist.

Six Colors

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der M5-Prozessorkern etwa 15 % schneller ist als die M4-Generation. Die Pro- und Max-Varianten mit 15 bzw. 18 Kernen übertreffen meinen 10-Kern-M4 Max deutlich. Mein Testgerät ist sogar 23 % schneller als mein M4 Max-Laptop. Wie zu erwarten, hängt die GPU-Leistung der Pro-Laptops stark von der gewählten Chipklasse ab. Die Max-Versionen verfügen über deutlich mehr GPU-Kerne und bieten daher eine wesentlich höhere Leistung. Trotzdem lag der Metal-Score meines M4 Max nur etwa 14 Prozent über dem des M5 Pro, obwohl mein M4 Max 32 GPU-Kerne statt der 20 des M5 Pro besitzt. Das Ergebnis ist durchaus beeindruckend, und der M5 Max ist die richtige Wahl, wenn man für grafikintensive Anwendungen wirklich eine extrem hohe Anzahl an GPU-Kernen benötigt.

Toms Hardware

Bei Geekbench 6 waren Apples Superkerne im Single-Core-Test mit 4.338 Punkten die schnellsten. Im Multi-Core-Test erreichten die Super- und Performance-Kerne 29.430 Punkte und ließen die Konkurrenz deutlich hinter sich. Das nächstbeste Ergebnis erzielte das ZenBook Duo mit 3.031 bzw. 17.283 Punkten. Apple zeigte auch in unserem Dateitransfertest seine Klasse. Laut Hersteller sind die SSDs doppelt so schnell wie die der Vorgängergeneration, und die Ergebnisse sprechen für sich. Das MacBook Pro absolvierte unseren 25-GB-Dateitransfertest mit einer Übertragungsrate von 3.835,38 MB/s. Das nächstschnellste Gerät war das Framework mit 1.724,69 MB/s. In unserem Handbrake-Videocodierungstest transkodierte der Mac ein 4K-Video in 1 Minute und 55 Sekunden auf 1080p. Das ist fast anderthalb Minuten schneller als das nächstschnellste Gerät, das Galaxy Book6 Ultra, mit 3:18 Minuten.

Video-Reviews

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren