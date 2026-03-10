Apples geplanter Smart Home Hub lässt weiter auf sich warten. Laut Bloomberg verschiebt sich der Start nun auf September 2026 – und der Grund ist wieder einmal der gleiche: Siri ist noch nicht fertig. Gleiches gilt offenbar auch für einen neuen HomePod und ein neues Apple TV. Auch die zuletzt genannten Geräte sind in der Pipeline, doch auch diese Neuheiten sollen an das große Siri-Upgrade gekoppelt sein.

Smart-Home-Zentrale wartet auf großes Siri-Upgrade

Ursprünglich sollte das große Siri-Upgrade bereits im vergangenen Jahr erfolgen. Apple musste sich allerdings eingestehen, dass man deutlich mehr Zeit benötigt und so wurde das Vorhaben auf das Jahr 2026 verschoben. Einen konkreten Zeitplan nannte das Unternehmen Experten rechneten zunächst damit, dass zumindest ein Teil des Siri-Upgrades mit iOS 26.4 eingeführt wird. Doch mittlerweile wissen wir, dass dies nicht der Fall ist. Die Verzögerungen bei Siri haben auch Auswirkungen auf neue Apple Hardware. Laut Bloomberg sind konkret ein neuer HomePod ohne Display, eine neue Apple TV Generation und eine Smart-Home-Zentrale betroffen.

Es heißt, dass der geplante Smart-Home-Hub bereits seit Monaten fertig gestellt ist. Es fehlt schlicht die nötige KI-Grundlage, denn der Hub ist stark auf die neue, intelligentere Siri-Version ausgelegt, die Apple im Rahmen von Apple Intelligence entwickelt. Ursprünglich sollte der Hub im Frühjahr 2025 erscheinen, dann wurde er auf das Frühjahr 2026 verschoben – in der Hoffnung, dass Siri in iOS 26.4 bereit wäre. Doch auch in der aktuellen iOS 26.4 Beta fehlt die neue Siri noch, da Apple weiterhin mit Problemen bei der Präzision und Zuverlässigkeit zu kämpfen hat.

Ein September-Launch wurde bedeuten, dass die neue Siri kommt wohl erst mit iOS 27 kommt – und damit alle versprochenen Apple-Intelligence-Siri-Features auf einen Schlag, inklusive des geplanten ChatGPT-ähnlichen Umbaus zu einem vollwertigen KI-Chatbot. Zuletzt gab Apple hierfür eine Kooperation mit Google Gemini bekannt.

Das Gerät selbst klingt weiterhin spannend: Es ähnelt im Design einem iPad, hat aber ein quadratisches 7-Zoll-Display, lässt sich an der Wand befestigen oder mit einer Lautsprecherbasis verwenden, und verfügt über eine Kamera zur Gesichtserkennung. Es erkennt, wenn jemand den Raum betritt oder sich nähert, und bietet dann personalisierte Inhalte für jede Person im Haushalt.

Neuer HomePod und Apple TV ebenfalls mit Verzögerung

Im gleichen Atemzug berichtet Mark Gurman von Bloomberg, dass sich auch ein neuer HomePod sowie ein neues Apple TV verzögern, da die neuen Geräte ebenfalls mit „neuen Funktionen der künstlichen Intelligenz“ verbunden sind. Aktuell sieht es so aus, als würde Apple das neue Apple TV 4K und den HomePod erst vorstellen, wenn die neue Siri-Version fertig ist.

Das Apple TV 4K wurde seit 2022 nicht mehr aktualisiert. Gerüchten zufolge soll das Gerät mit dem A17 Pro Chip und Apples N1 Netzwerkchip ausgestattet werden.