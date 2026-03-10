Wie 9to5Mac berichtet, wird Apple Fellow Phil Schiller am 18. März auf der SXSW in Austin (Texas) erstmals seit Jahren ein größeres öffentliches Interview geben. Schiller, der seit seinem Wechsel in die Fellow-Rolle kaum noch öffentlich auftritt, war zuvor jahrelang eines der prominentesten Gesichter bei Apples Keynotes.

Interview zum 50-jährigen Apple-Jubiläum

Im vergangenen Jahr hatte Apples Services-Chef Eddy Cue gemeinsam mit Ben Stiller auf der SXSW über „Severance“ gesprochen. Mit Schiller schickt Apple dieses Jahr erneut einen hochrangigen Manager nach Austin.

Das Interview führt David Pogue, Autor des neuen Buchs „Apple: The First 50 Years“, das am 10. März erscheint. Das 600 Seiten starke Werk enthält 150 Interviews mit Wegbegleitern des Unternehmens und erscheint passend zum 50. Jubiläum von Apple. Pogue und Schiller wollen auf der Bühne über die Prinzipien sprechen, die Apples Erfolg über fünf Jahrzehnte geprägt haben, darunter Designphilosophie, Produktfokus und der Stellenwert der Nutzererfahrung.

Schiller war als langjähriger Senior Vice President of Worldwide Marketing über Jahre das öffentliche Gesicht von Apples Produktvorstellungen. Er präsentierte Geräte wie den iMac, den iPod und das iPhone auf der Bühne und übernahm 2009 die WWDC-Keynote, als Steve Jobs sich aus gesundheitlichen Gründen zurückzog. 2020 wechselte Schiller in die Rolle des Apple Fellow, in der er weiterhin für den App Store und Apple Events verantwortlich ist.