Ab sofort habt ihr eine weitere Möglichkeit mit Shazam ein Lied identifizieren zu lassen. Konkret wurde die Shazam Musik-Erkennung in ChatGPT implementiert, so dass ihr einen Song erkennen lassen könnt, ohne ChatGPT verlassen zu können. Wir erklären euch, wie das Ganze funktioniert.

Shazam Musik-Erkennung nun in ChatGPT verfügbar

Apple und ChatGPT bauen ihre Verzahnung weiter aus. Vor ein paar Monaten wurde Apple Music in ChatGPT integriert, wodurch ihr die natürlichen Sprachfähigkeiten des Chatbots nutzen können, um Wiedergabelisten zu erstellen.

Nun bringt Shazam – gehört seit mehreren Jahren zu Apple – auch eine ChatGPT-App auf den Markt, mit der ihr Shazam direkt über ChatGPT verwenden könnt, um einen Song zu identifizieren. Dank der neuen Shazam-Integration können ChatGPT-Nutzer Fragen wie „Shazam, wie heißt dieses Lied?“ Stellen.

Die Einrichtung ist Denkbart einfach. Ihr könnt auf https://chatgpt.com/apps/ aufrufen, dann nach Shazam suchen und eure Konten verknüfen. Danach könnt ihr die „handelsüblichen“ Promote verwenden.

Macht ihr von der neuen Möglichkeit Gebrauch, so identifiziert Shazam anschließend das Lied und zeigt eine Übersicht mit dem Namen des Künstlers, dem Liedtitel, dem Albumcover und der Anzahl der Nutzer an, die Shazam zur Identifizierung dieses Liedes verwendet haben. Ihr könnt euch den Song in der Ergebnisliste anhören oder ihn in eurer Shazam-Bibliothek speichern (sofern die Shazam-App installiert ist). Alternativ können ihr das Gespräch fortsetzen und ChatGPT beispielsweise bitten, eine Apple-Music-Playlist basierend auf dem Ergebnis zu erstellen.