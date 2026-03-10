Sonos hat soeben zwei neue Lautsprecher angekündigt. Konkret handelt es sich um Sonos Play und Sonos Era 100 SL. Mit diesen beiden Modellen möchten es euch der Hersteller einfacher denn je, ein Sonos System zu starten und auszubauen.

Sonos kündigt Produktneuheiten an

Sonos hat die neuen Lautsprecher Sonos Play und Sonos Era 100 SL vorgestellt. Beide Modelle sollen das Sonos-System gezielt stärken und weiter ausbauen. Sie liefern laut Hersteller kraftvollen, raumfüllenden Klang und erleichtern den Einstieg in das Sonos-Ökosystem ebenso wie die flexible Erweiterung bestehender Setups. Blicken wir etwas detaillierter auf die beiden Modelle.

Sonos Play

Bei Sonos Play handelt es sich um einen Lautsprecher, den ihr sowohl zu Hause als auch unterwegs nutzen könnt. Als mobiler Lautsprecher reiht er sich Innerhalb der Sonos-Familie zwischen Sonos Roam 2 und Sonos Move 2 ein.

Teil des Sonos Systems : Im WLAN können Lautsprecher in verschiedenen Räumen gruppiert oder für die Stereowiedergabe gekoppelt werden. Mit einer kabellosen Ladestation hat Sonos Play seinen festen Platz im Haus.

: Im WLAN können Lautsprecher in verschiedenen Räumen gruppiert oder für die Stereowiedergabe gekoppelt werden. Mit einer kabellosen Ladestation hat Sonos Play seinen festen Platz im Haus. Mobiles Hörvergnügen : Dank der abnehmbaren Trageschlaufe ist Sonos Play für den täglichen Gebrauch konzipiert. Mit einer Akkulaufzeit von 24 Stunden, einem robusten, wasserdichten Design gemäß IP67 und einer integrierten Powerbank zum Aufladen des Smartphones kann man auch unterwegs Musik hören.

: Dank der abnehmbaren Trageschlaufe ist Sonos Play für den täglichen Gebrauch konzipiert. Mit einer Akkulaufzeit von 24 Stunden, einem robusten, wasserdichten Design gemäß IP67 und einer integrierten Powerbank zum Aufladen des Smartphones kann man auch unterwegs Musik hören. Jetzt das System überall erweitern : Über Bluetooth werden bis zu vier Sonos Play oder Move 2 Lautsprecher miteinander verbunden – für das Sonos System überall.

: Über Bluetooth werden bis zu vier Sonos Play oder Move 2 Lautsprecher miteinander verbunden – für das Sonos System überall. Nachhaltiges Design : Mit optimiertem Energiemanagement und einem austauschbaren Akku für lebenslangen Hörgenuss.

: Mit optimiertem Energiemanagement und einem austauschbaren Akku für lebenslangen Hörgenuss. Nahtlose Steuerung: Über Sprachdienste, Spotify Connect, Apple AirPlay 2 und die Sonos App, werden Musik, Räume und Lautsprecher zu einem Erlebnis.

Auf eine der Neuerungen möchten wir noch einmal etwas genauer eingehen. Es geht um die Erweiterung des Systems, die ihr dank Bluetooth-Gruppierung nun überall durchführen könnt. Zum ersten Mal können mehrere Lautsprecher direkt über eine Bluetooth-Verbindung gruppiert werden, auch außerhalb des Zuhauses. Dazu Sonos Play mit dem Smartphone verbinden und anschließend die Wiedergabe-/Pause-Taste auf bis zu drei weiteren Sonos Play- oder Move 2-Lautsprechern gedrückt halten, um sie miteinander zu synchronisieren. Die automatische Trueplay-Abstimmung passt den Klang dynamisch an jede Umgebung an. Das bringt in jedem Fall deutlich mehr Freiheit und Flexibilität.

Weitere Features? IP67-Zertifizierung, bis zu 24 Stunden Akkulaufzeit, Bluetooth 5.3, WiFi 6, Unterstützung für AirPlay 2, USB-C und mehr.

Sonos Era 100 SL

Der Sonos Era 100 ist bereits seit einiger Zeit auf dem Markt und erfreut sich großer Beliebtheit. Der Zusatz „SL“ ist auch nicht neu. Nun kombiniert Sonos beides. SL steht bei Sonos für ein mikrofonfreies Design. Ansonsten setzt das Unternehmen auf die Features des Sonos Era 100, verzichtet allerdings auf verbaute Mikrofone. Wenn ihr auf die Steuerung mittels Sprachassistenten verzichten könnt und grundsätzlich vom Era 100 überzeugt seid, so greift zu diesem Modell. So lassen sich ein paar Euros sparen.

Preis & Verfügbarkeit

Sonos Play (349 Euro) und Sonos Era 100 SL (199 Euro) sind ab sofort auf sonos.com und ausgewählten Einzelhandelspartnern vorbestellbar. Der offizielle Verkaufsstart sowie die Auslieferung der neuen Lautsprecher findet ab dem 31. März 2026 statt.