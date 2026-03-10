Apple hat ein kurzes Werbevideo veröffentlicht, in dem CEO Tim Cook eine ungewöhnliche Rolle einnimmt. Statt auf einer Bühne zu stehen, sitzt Cook in einem kleinen Campus-Buggy im Apple Park und liefert sich einen improvisierten Boxenstopp mit dem Red Bull-Team.

Boxenstopp im Apple Park

Der Clip zeigt Cook, wie er mit dem Buggy über die Ring Road des Apple Park fährt und neben Max Verstappen anhält. Der niederländische Rennfahrer ist in dem Video nur mit Helm zu sehen, weswegen wir davon ausgehen können, dass er hier nicht persönlich hinter dem Steuer sitzt, aber die Idee ist dennoch witzig.

Die Szene ist als F1-Boxenstopp inszeniert, inklusive einer improvisierten Boxenanlage mit der Aufschrift „Tim Box Box“. Der Name spielt auf den Funkspruch an, mit dem Teams ihre Fahrer an die Box rufen. Es folgt ein schneller Reifenwechsel, der die Choreografie echter Boxencrews parodiert, bevor Cook mit Vollgas davonfährt.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Das Video ist Teil einer breiteren Marketingkampagne rund um Apples Übertragungsrechte für die Formel 1. Seit der Saison 2026 ist Apple der exklusive US-Broadcaster aller F1-Rennen. Über die Apple TV-App lassen sich sämtliche Trainings, Qualifyings, Sprintrennen und Grands Prix live und auf Abruf verfolgen. Abonnenten in den USA bekommen die Übertragungen in 4K mit Dolby Vision und mehreren Onboard-Kameraperspektiven.

Apple bewirbt die Partnerschaft auch über andere eigene Dienste. Die Apple Sports-App zeigt Renninhalte, Apple News liefert Rennberichterstattung und Apple Maps stellt Streckenkarten bereit. Zudem sind über Apple Music Audio-Übertragungen der Rennen verfügbar.

Der Clip erschien kurz nach dem Start der Saison 2026, die mit dem Großen Preis von Australien eröffnet wurde. Bereits am Wochenende geht die Formel 1 in China in die nächste Runde. In Deutschland ist Sky der exklusive Übertragungspartner für die Formel 1.