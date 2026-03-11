Die Amazon Frühlingsangebote sind gestartet. Über eine Million Angebote stehen im Fokus und für jeden Schnäppchenjäger sollte der passende Deal dabei sein. Auch Amazon selbst hat den Rotstift an seinen Produkten angelegt und Fire TV Sticks, Echo-Geräte, Tablets, Kameras und mehr reduziert.
Amazon reduziert eigene Hardware
In der Vergangenheit haben wir euch bereits das ein oder andere Mal empfohlen, Amazon-Hardware nur zum reduzierten Preis zu kaufen. In regelmäßigen Abständen werden Fire TV Sticks, Echo-Geräte, Tablets, Kameras und mehr im Preis gesenkt. Ein solcher Zeitpunkt ist nun im Rahmen der Amazon Frühlingsangebote gekommen. Ihr erhaltet bis zu 50 Prozent Rabatt. Alle reduzierten Amazon-Produkte findet ihr hier. Wir haben euch die Highlights aufgeführt.
- Streamen in Full HD – Schnelles und günstiges Streamen in Full HD, vollständig über die...
- Perfekt für neue Streaming-Nutzer – Streamen war noch nie so einfach! Greife auf Tausende...
- Fortschrittliches 4K-Streaming – Die neueste Generation unseres beliebten 4K-Sticks sorgt für...
- Wi-Fi-6-Unterstützung – Für ein ruckelfreies 4K-Streaming-Erlebnis, selbst wenn andere Geräte...
- GROSSARTIGER KLANG: Die noch bessere Audioausgabe – klarere Stimmen, gewaltiger Bass – sorgt...
- MUSIK UND PODCASTS: Genieße Musik, Hörbücher und Podcasts von Amazon Music, Audible, Apple Music...
- ECHO DOT KIDS – Unser beliebtester und niedlichster smarter Lautsprecher mit Alexa, für Kinder...
- LERNEN UND SPASS – Kinder können Alexa bitten, Musik abzuspielen oder Gutenachtgeschichten...
- ECHO SHOW 5 KIDS – Unser beliebtestes Smart Display mit Alexa wurde speziell für Kinder...
- LERNEN UND SPASS HABEN – Kinder können Alexa bitten, Musik abzuspielen, Gutenachtgeschichten...
- UNSER GÜNSTIGSTER WI-FI-7-ROUTER – Mit eero 7 ist dein Netzwerk für die Zukunft gerüstet, und...
- FUNKLÖCHER ADE – eero 7 minimiert Netzwerkunterbrechungen und sorgt für schnelles...
- DIE NEUESTE VERSION: Die Blink Outdoor 4-Kamera ist unsere kabellose intelligente Sicherheitskamera...
- SEHEN, HÖREN UND SPRECHEN ÜBER DIE BLINK-APP: Live-Video in 1080p HD, mit Infrarot-Nachtsicht und...
- Dieses Bundle enthält 1 von Echo Spot und 1 von Amazon Basics Smart Steckdosen – alles, was Sie...
- JETZT NEU: ECHO SPOT – Ein stylischer smarter Wecker mit Alexa, der mit großartigem Klang...
- SPARE BIS ZU 60 € – Du erhältst ein voll ausgestattetes Tablet (kein Spielzeug) mit einem...
- KINDERSICHERUNG – Verwalte alles von der Amazon Kids-App oder einem Webbrowser aus...
- Wir stellen vor: Echo Dot Max. Ein brandneues Gerät in unserem Sortiment, das die Audioleistung des...
- Musik für die Ohren. Mit 3-facher Bassleistung gegenüber Echo Dot (2022). Passt perfekt in jeden...
0 Kommentare