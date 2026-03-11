Die Amazon Frühlingsangebote sind gestartet. Über eine Million Angebote stehen im Fokus und für jeden Schnäppchenjäger sollte der passende Deal dabei sein. Auch Amazon selbst hat den Rotstift an seinen Produkten angelegt und Fire TV Sticks, Echo-Geräte, Tablets, Kameras und mehr reduziert.

Amazon reduziert eigene Hardware

In der Vergangenheit haben wir euch bereits das ein oder andere Mal empfohlen, Amazon-Hardware nur zum reduzierten Preis zu kaufen. In regelmäßigen Abständen werden Fire TV Sticks, Echo-Geräte, Tablets, Kameras und mehr im Preis gesenkt. Ein solcher Zeitpunkt ist nun im Rahmen der Amazon Frühlingsangebote gekommen. Ihr erhaltet bis zu 50 Prozent Rabatt. Alle reduzierten Amazon-Produkte findet ihr hier. Wir haben euch die Highlights aufgeführt.

Amazon Fire TV Stick HD (Neueste Generation), Free- und Live-TV, Alexa-Sprachfernbedienung... Streamen in Full HD – Schnelles und günstiges Streamen in Full HD, vollständig über die...

Perfekt für neue Streaming-Nutzer – Streamen war noch nie so einfach! Greife auf Tausende...

Amazon eero 7 Mesh-WLAN-Router (neueste Version) | Unterstützt Internet-Geschwindigkeiten von bis... UNSER GÜNSTIGSTER WI-FI-7-ROUTER – Mit eero 7 ist dein Netzwerk für die Zukunft gerüstet, und...

FUNKLÖCHER ADE – eero 7 minimiert Netzwerkunterbrechungen und sorgt für schnelles...

Blink-Kamera Outdoor 4 + 0€ Blink Videotürklingel (Schwarz)| Kabellose intelligente... DIE NEUESTE VERSION: Die Blink Outdoor 4-Kamera ist unsere kabellose intelligente Sicherheitskamera...

SEHEN, HÖREN UND SPRECHEN ÜBER DIE BLINK-APP: Live-Video in 1080p HD, mit Infrarot-Nachtsicht und...

Echo Spot | Weiß + Amazon Basics EU-Smart Plug, Funktionert mit Alexa - Smart Home-Einsteigerpaket Dieses Bundle enthält 1 von Echo Spot und 1 von Amazon Basics Smart Steckdosen – alles, was Sie...

JETZT NEU: ECHO SPOT – Ein stylischer smarter Wecker mit Alexa, der mit großartigem Klang...

Fire HD 10 Kids Pro-Tablet (Neueste Generation), für Kinder ab dem Grundschulalter... SPARE BIS ZU 60 € – Du erhältst ein voll ausgestattetes Tablet (kein Spielzeug) mit einem...

KINDERSICHERUNG – Verwalte alles von der Amazon Kids-App oder einem Webbrowser aus...