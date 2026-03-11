Apples Einladungs-App hat heute ein Update erhalten, dass das Countdown-Widget etwas nützlicher macht. Bisher musste man beim Widget manuell ein bestimmtes Ereignis auswählen, zu dem der Countdown angezeigt wird. Ab sofort gibt es eine neue Option namens „Als Nächstes“, die das Widget automatisch aktualisiert und immer den Countdown zum nächstgelegenen Termin anzeigt – sobald ein Ereignis vorbei ist, springt es automatisch zum folgenden. Wer lieber ein bestimmtes Event manuell festlegen möchte, kann das nach wie vor tun.

Apple Invites: Widget bekommt praktische Neuerung

Zur Erinnerung: Apple Einladungen-App ist Apples Lösung für digitale Veranstaltungseinladungen – etwa für Geburtstagsfeiern oder Hochzeiten. Man erstellt eine Einladung mit Beschreibung, individuellem Hintergrund und optionalem geteiltem Fotoalbum, generiert daraus einen Link und teilt diesen mit den Gästen. Erstellen kann man Einladungen nur als iCloud+-Abonnent, das Annehmen einer Einladung ist hingegen für alle kostenlos.

Die App bleibt weiterhin auf das iPhone beschränkt – eine iPad- oder Mac-Version gibt es noch nicht, was angesichts des Einsatzzwecks durchaus ein Manko ist. Aber immerhin: Das Update enthält neben der Widget-Neuerung auch die üblichen Fehlerbehebungen und Performance-Verbesserungen.