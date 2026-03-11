Woche für Woche kündigt Apple neue Original-Inhalte an. Am heutigen Tag gibt der Video-Streaming-Dienst einen Ausblick auf „Margo’s Got Money Troubles“. Die Original-Serie erweitert ab Mitte April das Portfolio.

„Margo’s Got Money Troubles“: Offizieller Trailer ist da

Apple TV hat den Trailer zu „Margo’s Got Money Troubles“ veröffentlicht. In den Hauptrollen und als ausführende Produzentinnen sind die Oscar-, Emmy- und Golden-Globe-nominierte Elle Fanning, die Golden-Globe-Preisträgerin sowie Oscar- und Emmy-Nominierte Michelle Pfeiffer und die Oscar- und Emmy-Preisträgerin Nicole Kidman zu sehen. Zum Ensemble gehören außerdem der Emmy-Preisträger Nick Offerman und Thaddea Graham.

Die achtteilige Apple Original-Serie wird am Mittwoch, den 15. April 2026, mit drei Folgen starten. Anschließend folgen jeden Mittwoch bis zum 20. Mai 2026 neue Episoden.

„Margo’s Got Money Troubles“ ist ein freches, herzerwärmendes und humorvolles Familiendrama über die frischgebackene Studienabbrecherin und angehende Schriftstellerin Margo (Fanning), Tochter einer ehemaligen Hooters-Kellnerin (Pfeiffer) und eines Ex-Profi-Wrestlers (Offerman). Sie muss sich mit einem Neugeborenen, einem immer größer werdenden Schuldenberg und immer weniger Möglichkeiten, diese zu bezahlen, durchschlagen.

In weiteren Rollen sind Oscar-Preisträgerin Marcia Gay Harden, Oscar-nominierter und Emmy-Preisträger Greg Kinnear, Michael Angarano, Rico Nasty und Lindsey Normington zu sehen.

Der offizielle Trailer gibt euch einen ersten Einblick.