Viele Monate wurde über das neue MacBook Neo spekuliert. Es hieß, dass Apple ein neues Eisteiger-MacBook zum attraktiven Preis auf den Markt bringen wird. Der ziemlich attraktive Preis hat vermutlich nicht nur uns, sondern auch die PC-Industrie überrascht. In den USA ist das MacBook Neo bereits ab 599 Dollar erhältlich, für Studenten sogar ab 499 US-Dollar. Bei uns in Deutschland startet das MacBook Neo bei 699 Euro (Bildungspreis: 599 Euro).

MacBook Neo schockt PC-Hersteller

Apple ist dafür bekannt, hochpreisige Produkte mit einer hohen Gewinnmarge auf den Markt zu bringen. Mit dem neuen MacBook Neo bedient der Hersteller allerdings den Einsteigerbereich mit einem aggressiven Preis.

Der neue MacBook Neo sorgt offenbar auch bei der Konkurrenz für Aufmerksamkeit. Laut S.Y. Hsu, Co-CEO des Hardwareherstellers ASUS, hat Apples günstiger Laptop die gesamte PC-Branche überrascht. Während einer Unternehmens-Telefonkonferenz erklärte Hsu, dass Apples Entscheidung, ein so preiswertes MacBook auf den Markt zu bringen, in der Branche für intensive Diskussionen gesorgt habe.

„In der Vergangenheit war Apples Preissituation stets hoch, daher ist die Veröffentlichung eines sehr budgetfreundlichen Produkts offensichtlich ein Schock für die gesamte Branche.“, so Hsu.

Trotz des Lobes äußerte Hsu auch Zweifel an der Leistungsfähigkeit des Geräts für anspruchsvolle Aufgaben, so PCMag. Er verwies insbesondere auf die 8 GB nicht erweiterbaren Arbeitsspeicher und bezeichnete das Gerät eher als „Content-Consumption-Device“, also als Laptop für Web, Streaming oder einfache Aufgaben – ähnlich einem Tablet. Nichtsdestotrotz diskutiere die Branche schon, wie man auf Apples günstigen Mac reagieren kann.

Apple 13" MacBook Neo Laptop mit A18 Pro Chip: Entwickelt für KI und Apple Intelligence, Liquid... DAS BUNTESTE MACBOOK LINEUP ALLER ZEITEN – Wähle aus Silber, Rosa, Zitrus und Indigo – alle mit...

POWER FÜR ALLES, WAS ANLIEGT – Sobald du dein MacBook Neo startest, liefert der A18 Pro Chip die...

Kurzum: Der günstige Einstiegspreis des MacBook Neo könnte den Notebook-Markt stärker verändern als viele frühere Apple-Produkte. Während Konkurrenten das berühmte „Haar in der Suppe suchen“ und das Gerät teilweise als leistungsschwach einstufen, zeigt ihre Reaktion vor allem eines: Apple dringt erstmals ernsthaft in das klassische Budget-Laptop-Segment vor.

Apple 13" MacBook Neo Laptop mit A18 Pro Chip: Entwickelt für KI und Apple Intelligence, Liquid... DAS BUNTESTE MACBOOK LINEUP ALLER ZEITEN – Wähle aus Silber, Rosa, Zitrus und Indigo – alle mit...

POWER FÜR ALLES, WAS ANLIEGT – Sobald du dein MacBook Neo startest, liefert der A18 Pro Chip die...

Erinnert ihr euch noch, wie der damalige Microsoft-CEO Steve Ballmer über das Original-iPhone lachte? Den passenden Clip haben wir euch eingebunden.