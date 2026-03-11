Apple bringt mit dem iPhone 17e und dem MacBook Neo zwei neue Einstiegsgeräte auf den Markt, die jeweils 599 US-Dollar (bei uns 699 Euro) kosten. Beide setzen auf Chips aus der A-Serie. Laut ersten Benchmarks übertrifft die CPU des iPhone 17e die des MacBook Neo.
Gleicher Preis, unterschiedliche Chips
Im iPhone 17e steckt der neuere A19-Chip, während das MacBook Neo mit dem A18 Pro arbeitet, den Apple erstmals im iPhone 16 Pro verbaut hat. Das MacBook Neo ist damit der erste Mac mit einem A-Chip statt eines M-Chips.
Der Generationsunterschied macht sich in den ersten Geekbench-Ergebnissen bemerkbar. Im Multi-Core-Test erreichte das iPhone 17e einen Score von 9.241, das MacBook Neo kam auf 8.668. Im Single-Core-Vergleich lag das iPhone mit 3.607 gegenüber 3.461 ebenfalls vorn. Bei der Grafikleistung im Metal-Test fielen die Ergebnisse dagegen fast identisch aus. Das MacBook Neo erzielte zwischen 30.000 und 31.400 Punkte, das iPhone 17e zwischen 31.000 und 31.600.
Beide Geräte verfügen über 8 GB Arbeitsspeicher, was für einen Mac nach wenig klingt. Für Apple Intelligence reichen 8 GB aus. Ob das noch gilt, wenn Apple seine KI-Funktionen in den nächsten Jahren ausbaut, ist eine andere Frage. Erste Tester kamen allerdings zu dem Schluss, dass der Speicher für leichte Alltagsaufgaben ausreicht.
