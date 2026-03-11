Apple bringt mit dem iPhone 17e und dem MacBook Neo zwei neue Einstiegsgeräte auf den Markt, die jeweils 599 US-Dollar (bei uns 699 Euro) kosten. Beide setzen auf Chips aus der A-Serie. Laut ersten Benchmarks übertrifft die CPU des iPhone 17e die des MacBook Neo.

Gleicher Preis, unterschiedliche Chips

Im iPhone 17e steckt der neuere A19-Chip, während das MacBook Neo mit dem A18 Pro arbeitet, den Apple erstmals im iPhone 16 Pro verbaut hat. Das MacBook Neo ist damit der erste Mac mit einem A-Chip statt eines M-Chips.

Der Generationsunterschied macht sich in den ersten Geekbench-Ergebnissen bemerkbar. Im Multi-Core-Test erreichte das iPhone 17e einen Score von 9.241, das MacBook Neo kam auf 8.668. Im Single-Core-Vergleich lag das iPhone mit 3.607 gegenüber 3.461 ebenfalls vorn. Bei der Grafikleistung im Metal-Test fielen die Ergebnisse dagegen fast identisch aus. Das MacBook Neo erzielte zwischen 30.000 und 31.400 Punkte, das iPhone 17e zwischen 31.000 und 31.600.

Beide Geräte verfügen über 8 GB Arbeitsspeicher, was für einen Mac nach wenig klingt. Für Apple Intelligence reichen 8 GB aus. Ob das noch gilt, wenn Apple seine KI-Funktionen in den nächsten Jahren ausbaut, ist eine andere Frage. Erste Tester kamen allerdings zu dem Schluss, dass der Speicher für leichte Alltagsaufgaben ausreicht.

Apple 13" MacBook Neo Laptop mit A18 Pro Chip: Entwickelt für KI und Apple Intelligence, Liquid... DAS BUNTESTE MACBOOK LINEUP ALLER ZEITEN – Wähle aus Silber, Rosa, Zitrus und Indigo – alle mit...

POWER FÜR ALLES, WAS ANLIEGT – Sobald du dein MacBook Neo startest, liefert der A18 Pro Chip die...