Rund sechs Monate trennen uns noch von der Ankündigung der neuen iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Modelle. Erfahrungsgemäß intensivieren sich die Gerüchte zur neuen Generation im Frühjahr eines jeden Jahres. Nun tauchen neue Informationen zum iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max auf.

Neue Infos zum iPhone 18 Pro (Max)

Das iPhone 17 Pro Max ist gerade mal ein halbes Jahr alt, da kursieren bereits erste Leaks zum Nachfolger. Der bekannte Weibo-Leaker Ice Universe berichtet, dass das iPhone 18 Pro Max eine Dicke von 8,8 mm erreichen wird – ein minimales Plus gegenüber den 8,75 mm des aktuellen Modells.

Das klingt nach wenig, passt aber zu früheren Berichten, die ein etwas schwereres Gerät in Aussicht gestellt haben. Leaker Instant Digital hatte bereits im November vergangenen Jahres gemeldet, das iPhone 18 Pro Max könnte über 240 Gramm wiegen und damit das schwerste iPhone seit dem iPhone 14 Pro Max werden.

Der Grund für das Plus an Volumen dürfte ein größerer Akku sein: Leaker Digital Chat Station berichtete, das iPhone 18 Pro Max werde einen Akku mit einer Kapazität zwischen 5.100 und 5.200 mAh erhalten – gegenüber 5.088 mAh beim iPhone 17 Pro Max (eSIM-Version). Wer also längere Akkulaufzeit einem möglichst leichten Gerät vorzieht, dürfte damit gut bedient sein.

Ansonsten bleibt das Format bekannt: Das 6,9-Zoll-Display soll beibehalten werden. Weitere erwartete Neuerungen beim iPhone 18 Pro umfassen ein potenziell verkleinertes Dynamic Island, den neuen C2-Modem, eine überarbeitete Camera Control eine verbesserte Hauptkamera mit variablem Blendensystem sowie einen A20 Pro Chip.

Der Launch wird wie gewohnt im Herbst 2026 erwartet.