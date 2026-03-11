Das neue MacBook Air mit M5-Chip kann bereits bei Apple und Amazon (13 Zoll und 15 Zoll) vorbestellt werden. Im Vorfeld des morgigen Marktstarts haben mehrere Publikationen ihre Testberichte veröffentlicht, die sich vor allem mit den Leistungsverbesserungen und dem höheren Einstiegspreis beschäftigen. Der Tenor fällt weitgehend positiv aus, auch wenn sich die Upgrades gegenüber dem Vorgänger in Grenzen halten.

Die Neuerungen

Das MacBook Air 2026 bringt neben dem leistungsstärkeren M5-Chip einen auf 512 GB verdoppelten Einstiegsspeicher mit. Die SSD arbeitet schneller und lässt sich auf bis zu 4 TB konfigurieren. Für schnelle und stabile Verbindungen sorgt Apples N1 Wireless Chip. Er unterstützt Wi-Fi 7 sowie Bluetooth 6 und verbessert Reichweite, Geschwindigkeit und Energieeffizienz im Vergleich zu früheren Generationen. Zwei Thunderbolt-4-Anschlüsse ermöglichen wieder den Anschluss von Zubehör sowie die Nutzung von bis zu zwei externen Displays.

Benchmarks und Alltagsleistung

Im Vergleich zum M4-Modell legte das M5 MacBook Air laut SixColors in Geekbench 6 um 11 Prozent bei der Single-Core- und Multi-Core-Leistung zu. Die GPU-Performance stieg im Schnitt um 31 Prozent. Konkret erreichte das 15 Zoll Modell 4.167 Punkte im Single-Core- und 16.979 Punkte im Multi-Core-Test. Wer von einem älteren Modell kommt, spürt den Unterschied deutlicher. Gegenüber dem M1 MacBook Air beträgt der Sprung bei der Single-Core-Leistung 75 Prozent, gegenüber dem M2-Modell sind es immerhin noch 57 Prozent.

Die SSD-Geschwindigkeiten haben sich ebenfalls verbessert. Beim Kopieren eines 29 GB großen Final-Cut-Pro-Projekts von einer externen SSD war das M5-Modell laut SixColors rund 30 Prozent schneller als sein Vorgänger. Auch Tom’s Guide und TechRadar bestätigen in ihren Tests spürbar höhere SSD-Transferraten.

TechRadar hat das M5 MacBook Air mit Lightroom, Final Cut Pro und Pixelmator Pro getestet und bescheinigt dem Gerät, alle Aufgaben problemlos bewältigt zu haben. Der Autor des Tests bezeichnet das M5 MacBook Air als das beste Ultraportable, das er je verwendet hat.

Schwächen bei Spielen und Akkulaufzeit

Bei Spielen sieht das Bild weniger positiv aus. Tom’s Guide hat Cyberpunk 2077 und Assassin’s Creed: Shadows bei 1200p und mittleren Grafikeinstellungen auf dem 15 Zoll Modell getestet. Beide Titel blieben unter 30 fps. Auffällig ist, dass Cyberpunk 2077 auf dem M4 MacBook Air mit denselben Einstellungen bei 34 fps sogar flüssiger lief als auf dem M5-Modell.

Die Akkulaufzeit hat sich kaum verändert. Im WLAN-Surftest bei 150 Nits Displayhelligkeit hielt das 15 Zoll Modell mit seinem M5-Chip insgesamt 15 Stunden und 30 Minuten durch. Das M4-Modell kam unter gleichen Bedingungen auf 15 Stunden und 22 Minuten.

Preis und Kaufempfehlung

Das M5 MacBook Air startet bei 1.099 Dollar (bei uns 1.199 Euro) für das 13 Zoll Modell und bei 1.299 Dollar (1.499 Euro) für die 15 Zoll Variante. Gegenüber dem M4-Vorgänger sind das jeweils 100 Dollar mehr.

TechRadar hält den Aufschlag angesichts des verdoppelten Speichers für vertretbar. Tom’s Guide merkt dagegen an, dass Käufer für weitgehend dieselbe Ausstattung mehr zahlen. Einen Touchscreen, den Windows-Laptops in dieser Preisklasse mittlerweile bieten, vermisst TechRadar weiterhin.

Die Tester sind sich einig, dass das M5 MacBook Air vor allem für Besitzer älterer Modelle interessant ist. Wer noch ein M1 oder M2 MacBook Air nutzt, profitiert von deutlichen Leistungszuwächsen. Für Besitzer des M4-Modells lohnt sich der Umstieg hingegen nicht. SixColors formuliert es knapp: Der Unterschied zwischen M4 und M5 sei für die meisten Nutzer vernachlässigbar. Tom’s Guide empfiehlt das Gerät als gute Wahl für alle, die ein Premium-Laptop unter 1.500 Dollar suchen.

