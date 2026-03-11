Anfang letzter Woche hat Apple allerhand neue Produkte angekündigt. Insgesamt standen sieben Neuheiten auf der Apple Agenda. MacBook Neo, MacBook Air M5, MacBook Pro M5 Pro/Max, iPhone 17e und Co. wurden präsentiert und lassen sich seit dem 04. März vorbestellen. Am heutigen 11. März feiern die Geräte ihren offiziellen Verkaufsstart.

Heute „großer“ Apple Verkaufsstart

Apple hat vergangene Woche einen wahren Produkt-Marathon hingelegt. Heute ist es endlich soweit und die Neuheiten werden an Online-Besteller ausgeliefert und gleichzeitig landen sie vor Ort in den Apple Stores und bei Apple Partnern in den Verkaufsregalen.

MacBook Neo

Apple beschreibt das MacBook Neo wie folgt

Das völlig neue MacBook Neo von Apple kommt in einem robusten Aluminiumdesign mit einem brillanten 13″ Liquid Retina Display, der Power der Apple Chips und Batterielaufzeit für den ganzen Tag – alles zu einem äußerst attraktiven Einstiegspreis von nur 699 Euro.

Apple 13" MacBook Neo Laptop mit A18 Pro Chip: Entwickelt für KI und Apple Intelligence, Liquid... DAS BUNTESTE MACBOOK LINEUP ALLER ZEITEN – Wähle aus Silber, Rosa, Zitrus und Indigo – alle mit...

POWER FÜR ALLES, WAS ANLIEGT – Sobald du dein MacBook Neo startest, liefert der A18 Pro Chip die...

MacBook Air M5

Apple setzt beim neuen MacBook Air auf mehr Performance (M5), doppelt so viel Speicher in der Standardkonfiguration und verbesserte drahtloser Konnektivität (N1). Weiter bietet das MacBook Air ein dünnes, leichtes und robustes Aluminiumdesign.

Das 13 Zoll MacBook Air mit M5 ist ab 1.199 Euro erhältlich und das 15 Zoll MacBook Air mit M5 ist ab 1.499 Euro erhältlich. Beide Modelle gibt es in Himmelblau, Mitternacht, Polarstern und Silber.

Apple 13" MacBook Air Laptop, M5 Chip mit 10‑Core CPU und 8‑Core GPU: Entwickelt für KI... BEREIT ZUM ABHEBEN – Das MacBook Air mit dem M5 Chip vereint superschnelle Performance und...

MIT DER POWER DES M5 – Mit seiner schnelleren CPU und dem gemeinsamen Arbeitsspeicher sorgt der M...

Apple 15" MacBook Air Laptop, M5 Chip mit 10‑Core CPU und 10‑Core GPU: Entwickelt für KI... BEREIT ZUM ABHEBEN – Das MacBook Air mit dem M5 Chip vereint superschnelle Performance und...

MIT DER POWER DES M5 – Mit seiner schnelleren CPU und dem gemeinsamen Arbeitsspeicher sorgt der M...

MacBook Pro M5 Pro/Max

Apple bewirbt das neue MacBook Pro wie folgt: Der beste Pro Laptop der Welt setzt erneut Maßstäbe mit ultraschneller CPU- und GPU-Performance (M5 Pro und M5 Max), sowie bis zu doppelt so hohen SSD-Geschwindigkeiten und 1 TB Speicher in der Standardkonfiguration.

Das 14 Zoll MacBook Pro mit M5 Pro ist ab 2.499 Euro und das 16 Zoll MacBook Pro mit M5 Pro ist ab 2.999 Euro erhältlich. Das 14 Zoll MacBook Pro mit M5 Max ist ab 4.199 Euro erhältlich und das 16 Zoll MacBook Pro mit M5 Max ist ab 4.499 Euro erhältlich.

Alle Modelle sind in Space Schwarz und Silber erhältlich.

Apple MacBook Pro Laptop mit M5 Pro Chip mit 15-Core CPU und 16-Core GPU: Entwickelt für KI... PERFORMANCE LIEGT IN DER FAMILIE – Das 14" MacBook Pro mit dem M5 Pro oder M5 Max Chip bringt dir...

SCHNALL DICH AN – Neben einer CPU der nächsten Generation, schnellerem gemeinsamen...

Apple MacBook Pro Laptop mit M5 Pro Chip mit 18-Core CPU und 20-Core GPU: Entwickelt für KI... PERFORMANCE LIEGT IN DER FAMILIE – Das 16" MacBook Pro mit dem M5 Pro oder M5 Max Chip bringt dir...

SCHNALL DICH AN – Neben einer CPU der nächsten Generation, schnellerem gemeinsamen...

Studio Display

Das neue Studio Display kommt mit einer 12MP Center Stage Kamera, jetzt mit verbesserter Bildqualität und Unterstützung für Schreibtischansicht, einem Ring aus drei Mikrofonen in Studioqualität und einem immersiven 6‑Lautsprecher-System mit 3D Audio. Zudem hat es ab sofort leistungsstarke Thunderbolt 5 Anschlüsse, die mehr Downstream Konnektivität für Highspeed Zubehör oder Displays in Reihenschaltung ermöglichen.

Das neue Studio Display mit neigungsverstellbarem Standfuß ist ab 1.699 Euro erhältlich. Nanotexturglas steht als Option zur Verfügung.

Apple Studio Display: Standardglas, neigungsverstellbarer Standfuß VORBILDSCHIRM − Beeindruckendes 27" 5K Retina Display, 12MP Center Stage Kamera mit...

MIT BRILLANZ UND GLORIA – 14,7 Millionen Pixel, 600 Nits Helligkeit, die Unterstützung für eine...

Studio Display XDR

Das 27 Zoll 5K Retina XDR Display hat eine fortschrittliche Mini-LED Hintergrundbeleuchtung mit mehr als 2.000 lokalen Dimmzonen, bis zu 1.000 Nits SDR Helligkeit und 2.000 Nits HDR Spitzen­helligkeit sowie einen größeren Farbraum.

Mit einer Bildwiederholrate von 120 Hz ist das Studio Display XDR noch reaktionsschneller bei bewegten Inhalten, und Adaptive Sync passt Bildraten für Inhalte wie Videos oder grafikintensive Spiele dynamisch an. Das Studio Display XDR hat die gleiche fortschrittliche Kamera und das gleiche Audiosystem wie das Studio Display sowie Thunderbolt 5 Anschlüsse, um Setups für Pro Workflows zu vereinfachen.

Das Studio Display XDR mit neigungs- und höhenverstellbarem Standfuß ist ab 3.499 Euro erhältlich. Nanotexturglas steht als Option zur Verfügung.

Apple Studio Display XDR: Standardglas, neigungs und höhenverstellbarer Standfuß PIXELSCHÄRFER – Das 27" 5K Retina XDR Display bringt Helligkeit, Farben und Reaktionsfähigkeit...

EINFACH BRILLANT – Mini-LED Hintergrund-Beleuchtung mit 2.304 Dimmzonen reduziert Halo und...

iPhone 17e

Das iPhone 17e bietet schnellere Performance (A19-Chip), ein fortschrittliches Kamera-System, mehr Robustheit, MagSafe und mit 256 GB doppelt so viel Speicher in der Standardkonfiguration. Das iPhone 17e ist in Schwarz, Weiß und Hellrosa mit Speicherkapazitäten von 256 GB und 512 GB ab 699 Euro erhältlich.

iPad Air M4

Beim iPad Air M4 setzt Apple auf eine höhere Performance, mehr Arbeitsspeicher (12GB), verbesserter Konnektivität (N1 und C1X) und die bekannten iPadOS 26 Features.

Das 11 Zoll und 13 Zoll iPad Air mit M4 ist in Blau, Violett, Polarstern und Space Grau als 128 GB, 256 GB, 512 GB oder 1 TB Modell erhältlich.

Das 11 Zoll iPad Air ist ab 649 Euro für das Wi-Fi Modell und ab 819 Euro für das Wi-Fi + Cellular Modell erhältlich. Das 13 Zoll iPad Air ist ab 849 Euro für das Wi-Fi Modell und ab 1.019 Euro für das Wi-Fi + Cellular Modell erhältlich.