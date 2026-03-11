Apple hat ein Support Dokument aktualisiert, welches sich mit der Anzahl der Batterieladezyklen bei Mac-Laptops beschäftigt. Aus diesem geht hervor, dass das neue MacBook Neo bzw. dessen Batterie einen Höchstwert von 1000 Ladezyklen besitzt. Wenn diese Anzahl erreicht wurde, gilt die Batterie als verbraucht. Mit diesem Wert liegt das MacBook Neo auf dem Niveau der aktuellen MacBook Pro und MacBook Air Modelle. Wie Apple die Ladezyklen definiert und wie lange 1000 Ladezyklen halten könnten, verraten wir euch in diesem Artikel.

MacBook Neo: Apple verrät die maximale Akku-Ladezyklen-Zahl

Zunächst einmal stellt sich die Frage, wie Apple einen Ladezyklus definiert. Laut Apple ist ein Ladezyklus dann abgeschlossen, wenn die gesamte Batterieleistung aufgebraucht ist. Diese muss aber nicht unbedingt von einem einzigen Ladevorgang stammen. Verbraucht ihr beispielsweise an einem Tag 30 Prozent der Batterieladung und ladet es anschließend wieder auf, verbraucht ihr am Folgetag 50 Prozent und ladet das Gerät wieder auf und verbraucht ihr am dritten Tag 20 Prozent und ladet die Batterie wieder auf, so zählt das als ein Ladezyklus, nicht als drei.

In der Praxis bedeutet das: Bei einem vollständigen Ladezyklus täglich würde es rund 2,7 Jahre dauern, die 1.000-Zyklen-Marke zu erreichen. Bei leichterer Nutzung mit etwa 0,3 Zyklen pro Tag könnte sich das auf bis zu neun Jahre strecken. In den Systeminformationen unseres zwei Jahre alten MacBook Air M3 haben wir soeben mal nachgeschaut. Dort sind 171 Ladezyklen und eine maximale Kapazität von 93 Prozent hinterlegt. Dabei gilt zu berücksichtigen, dass das MacBook Air M3 intensiv benutzt wurde.

Batterien können bei Durchlaufen der begrenzten Anzahl von Ladezyklen eine Abnahme ihrer Leistung verzeichnen. Von daher empfiehlt der Hersteller, dass sobald diese Anzahl an Zyklen erreicht ist, eine Ersatzbatterie, um die Leistung weiterhin aufrechtzuerhalten.

Apples eingesetzte Batterien sind so konzipiert, dass sie bei der maximalen Anzahl der Zyklen bis zu 80 Prozent ihrer ursprünglichen Ladekapazität beibehalten. In macOS Catalina 10.5.5 oder neuer könnt ihr das optimierte Laden der Batterie aktivieren, um den Alterungsprozess der Batterie zu verlangsamen. Auf diese Weise erlernt der Mac eure Laderoutine und wartet mit dem Aufladen über 80 Prozent, bis ihr ihn verwenden musst.