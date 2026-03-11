Das neue MacBook Neo feiert am heutigen Tag seinen offiziellen Verkaufsstart. Mit 699 Euro (bzw. 599 Euro im Bildungsbereich) ist es das bisher erschwinglichste MacBook. Natürlich geht das mit verschiedenen Kompromissen einher. Unter anderem verbaut Apple eine langsamere SSD.

MacBook Neo erhält langsamere SSD

Die SSD-Geschwindigkeit des Neo ist im Vergleich zu den neuen MacBook-Pro-Modellen mit M5 Pro und M5 Max teils bis zu 8-mal langsamer. Die Kollegen von The Verge haben ihren ihren Tests folgende Werte ermittelt:

MacBook Neo (A18 Pro/256 GB)

Lesegeschwindigkeit: 1.735 MB/s

Schreibgeschwindigkeit: 1.684 MB/s

MacBook Air (M1/512 GB)

Lesegeschwindigkeit: 3.422 MB/s

Schreibgeschwindigkeit: 3.274 MB/s

MacBook Air (M5/1 TB)

Lesegeschwindigkeit: 7.049 MB/s

Schreibgeschwindigkeit: 7.480 MB/s

MacBook Pro (M5 Max/4 TB)

Lesegeschwindigkeit: 13,6 GB/s

Schreibgeschwindigkeit: 17,8 GB/s

Wir ordnen das Ganze etwas für euch ein. Bei einer großen 200-GB-Datei würde eine Übertragung beim MacBook Neo bis zu zwei Minute dauern, statt rund 1 Minute beim aktuellen MacBook Air oder rund 15 Sekunden beim aktuellen MacBook Pro.

Eine langsamere SSD kann grundsätzlich auch die Gesamtleistung beeinflussen, da Apps von der SSD gestartet werden und das Gerät bei vollem RAM (8 GB) auf die SSD als virtuellen Arbeitsspeicher zurückgreift. Die ersten Reviews des MacBook Neo bescheinigen dem Gerät aber dennoch eine insgesamt gute Performance bei klassischen Alltagsaufgaben.

Apple 13" MacBook Neo Laptop mit A18 Pro Chip: Entwickelt für KI und Apple Intelligence, Liquid... DAS BUNTESTE MACBOOK LINEUP ALLER ZEITEN – Wähle aus Silber, Rosa, Zitrus und Indigo – alle mit...

POWER FÜR ALLES, WAS ANLIEGT – Sobald du dein MacBook Neo startest, liefert der A18 Pro Chip die...

Seien wir mal ehrlich. Wer ein MacBook Neo kauft, kauft kein Pro-Produkt und erwartet dies auch nicht. Die 1.735 MB/s beim Lesen sind immer noch rund dreimal schneller als jede SATA-SSD – und für Surfen, Streaming, Textverarbeitung und die meisten Alltagsaufgaben völlig ausreichend.