Wie MacRumors berichtet, stehen die farbenfrohen Hintergrundbilder des MacBook Neo ab sofort auch auf allen anderen Macs zur Verfügung. Apple hat sie in die vierte Entwickler-Beta von macOS Tahoe 26.4 aufgenommen, die gestern erschienen ist.

Vier Farbvarianten im Blasen-Design

Die Wallpaper zeigen blasenförmige Linien mit farbigen Verläufen und sind in den Varianten Mac Purple, Mac Blue, Mac Pink und Mac Yellow erhältlich. Bei genauem Hinsehen lässt sich in den Linien jedes Wallpapers der Schriftzug „Mac“ erkennen. Wer die neuen Hintergrundbilder ausprobieren möchte, findet sie in der macOS 26.4 Beta in den Systemeinstellungen.

Apple macht die Hintergrundbilder, die ursprünglich für Marketingzwecke einzelner Mac-Modelle gestaltet wurden, üblicherweise irgendwann allen Macs offiziell zugänglich. Die Neo-Wallpaper reihen sich damit neben die bereits vorhandenen Designs des MacBook Air, MacBook Pro und iMac ein.

Die vierte Beta von macOS Tahoe 26.4 enthält neben den Wallpapern auch neue Emojis, darunter eine Posaune, eine Schatztruhe, ein verzerrtes Gesicht und einen Orca. Die Beta steht Entwicklern und öffentlichen Testern zur Verfügung. Apple will die finale Version im Frühjahr veröffentlichen.