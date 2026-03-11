TikTok und Apple sind eine exklusive Partnerschaft eingegangen und haben gemeinsam zwei neue Funktionen angekündigt, die Apple Music direkt in die TikTok-App bringen. Dabei handelt es sich um „Play Full Song“ und Listening-Party.

Vollständige Songs

Blicken wir zunächst auf die Funktion „Vollständige Songs“. Wer beim Scrollen durch den „Für Dich“-Feed auf einen Song stößt, der gefällt, kann künftig auf einen Button tippen und den kompletten Song direkt in einem Apple Music-Player innerhalb von TikTok abspielen – ohne die App zu verlassen. Anschließend läuft automatisch ein personalisierter Musikstream mit ähnlichen Empfehlungen weiter. Die Funktion basiert auf Apples MusicKit-Framework, und Künstler werden wie gewohnt für die Streams vergütet.

Listening Party

Die zweite Neuerung nennt sich „Listening Party“ und ist stärker auf das soziale Erlebnis ausgerichtet. Fans können dabei Songs ihrer Lieblingskünstler in Echtzeit gemeinsam hören, miteinander interagieren und sich sogar direkt mit dem Künstler austauschen – eine Art kollektives Musikerlebnis, das die Verbindung zwischen Fans und Künstlern stärken soll.

Beide Funktionen werden in den kommenden Wochen weltweit ausgerollt.