WhatsApp möchten Eltern bei Kommunikation ihrer Kinder unter die Arme greifen. So hat der Messenger heute bekannt gegeben, dass man durch Eltern verwaltete Konten entwickelt, mit denen Eltern oder Erziehungsberechtigte WhatsApp für 10- bis 12-Jährige einrichten können. Dank neuer Kontrolloptionen können Eltern so die WhatsApp-Nutzung auf Nachrichten und Anrufe beschränken.

WhatsApp: „Durch Eltern verwaltete Konten“ werden eingeführt

WhatsApp führt „Durch Eltern verwaltete Konten“ ein. Für die Einrichtung halten Eltern einfach das Smartphone ihres Kindes und ihr eigenes Gerät nebeneinander, um beide Konten miteinander zu verknüpfen.

Sobald die Verbindung hergestellt ist, behalten Eltern oder Erziehungsberechtigte die Kontrolle: Sie legen fest, wer mit dem Konto Kontakt aufnehmen darf und welchen Gruppen das Kind beitreten kann. Außerdem können sie Nachrichtenanfragen von unbekannten Kontakten prüfen und wichtige Datenschutz-Einstellungen des Kontos verwalten.

Der Zugang zu den neuen Kontrolloptionen für Eltern sowie zu den Einstellungen auf dem verwalteten Gerät ist durch eine Eltern-PIN geschützt. Nur Eltern können auf die Datenschutz-Einstellungen zugreifen und Änderungen vornehmen. So behalten sie die volle Kontrolle über die Nutzung von WhatsApp innerhalb der Familie und können die Einstellungen individuell anpassen.

WhatsApp betont, dass alle persönlichen Nachrichten privat bleiben und mit Ende-zu-Ende-Verschlüsselung geschützt sind. Niemand kann sie sehen oder anhören, nicht einmal WhatsApp. Weitere Informationen zu dem Thema findet ihr hier.