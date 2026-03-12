Amazon Frühlingsangebote: Apple Zubehör, Mähroboter, Powestations, OOONO, Echo Dot, FRITZ!Repeater und mehr

Am Dienstag sind die Amazon Frühlingsangebote gestartet. Seit Kurzem und nur bis zum 16. März 2026 erhaltet im Rahmen der Amazon Frühlingsangebote bis zu 45 Prozent Rabatt auf über eine Million Angebote, darunter Produkte aus beliebten Kategorien wie Haushalts- und Küchenutensilien, Kosmetikartikel, Elektronikgeräte, Bekleidung, Gartenbedarf und vielen mehr. Darüberhinaus habt ihr die Möglichkeit drei Monate kostenlosen Zugang zu Amazon Music Unlimited zu erhalten. Zudem erhalte ihr 2-Gratis-Monate für Kindle Unlimited.

Amazon Frühlingsangebote

Apple AirTag (2. Generation) 4er Pack: Tracker für Schlüsselbund, Portemonnaie und mehr...
  • FINDE DEINE SACHEN MIT „WO IST?“ – Mit dem AirTag (2. Generation) behältst du alles im Blick...
  • ERWEITERTE GENAUE SUCHE AUF DEM IPHONE UND DER APPLE WATCH – Erhalte eine...
Apple AirPods 4 Kabellose Kopfhörer, Bluetooth Kopfhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung...
  • ÜBERARBEITET FÜR MEHR TRAGEKOMFORT – Die AirPods 4 wurden überarbeitet, für...
  • AKTIVE GERÄUSCHUNTERDRÜCKUNG – AirPods 4 mit Aktiver Geräuschunterdrückung reduzieren...
Apple iPad Magic Keyboard Case für das 13'' iPad Pro (M4) für angenehmes Tippen, integriertes...
  • WARUM MAGIC KEYBOARD FÜR IPAD − Das unglaublich dünne und mobile Magic Keyboard hat ein Trackpad...
  • KOMPATIBILITÄT – Das Magic Keyboard funktioniert mit dem 13" iPad Pro (M4).
Apple Magic Keyboard mit Touch ID und Ziffernblock für Mac Modelle mit Apple Chip – Deutsch...
  • Das Magic Keyboard gibt es mit Touch ID. Damit ermöglicht es eine schnelle und einfache...
  • Das Magic Keyboard mit Touch ID und Ziffernblock macht präzises Tippen besonders angenehm und...
Apple iPad Magic Keyboard Case für das 11'' iPad Pro (M4) für angenehmes Tippen, integriertes...
  • WARUM MAGIC KEYBOARD FÜR IPAD − Das unglaublich dünne und mobile Magic Keyboard hat ein Trackpad...
  • KOMPATIBILITÄT – Das Magic Keyboard funktioniert mit dem 11" iPad Pro (M4).
Apple Magic Trackpad: Bluetooth, wiederaufladbar. Kompatibel mit Mac oder iPad; Weiß, Multi-Touch...
  • Das kabellose Magic Trackpad ist wiederaufladbar und du kannst damit alle Multi‑Touch Gesten und...
  • Sensoren unter der Oberfläche des Trackpads erkennen ganz genau, wie stark du drückst – so...
Apple Magic Keyboard mit Touch ID für Mac Modelle mit Apple Chip – Deutsch ​​​​​​​
  • Das Magic Keyboard gibt es jetzt mit Touch ID. Damit ermöglicht es eine schnelle und einfache...
  • Das Magic Keyboard mit Touch ID macht präzises Tippen besonders angenehm und leicht.
Wahoo Fitness ELEMNT ROAM 3 GPS Fahrradcomputer, Schwarz
  • DUAL-BAND GPS – Vertrauen beim Erkunden entsteht, wenn man genau weiß, wo man sich befindet; das...
  • NAVIGATION UND ROUTEN-TEILEN - Der ELEMNT ROAM generiert automatisch Abbiegehinweise für Routen und...
Amazon Echo Dot Max (neueste Generation), Alexa-Lautsprecher mit raumfüllendem Klang und...
  • Wir stellen vor: Echo Dot Max. Ein brandneues Gerät in unserem Sortiment, das die Audioleistung des...
  • Musik für die Ohren. Mit 3-facher Bassleistung gegenüber Echo Dot (2022). Passt perfekt in jeden...
Amazon Fire TV Stick HD (Neueste Generation), Free- und Live-TV, Alexa-Sprachfernbedienung...
  • Streamen in Full HD – Schnelles und günstiges Streamen in Full HD, vollständig über die...
  • Perfekt für neue Streaming-Nutzer – Streamen war noch nie so einfach! Greife auf Tausende...
Navimow i105E Mähroboter ohne Begrenzungskabel, Empf. 500 m², Max. 600 m², RTK+Vision Rasenmäher...
  • RTK+Vision, funktionieren perfekt auch unter Bäumen: Mit der EFLS 2.0-Technologie ist Ihr...
  • Mähroboter ohne Begrenzungskabel & Automatische Kartierung mit KI: Die Einrichtung des...
OOONO Co-Driver NO2 [NEUES Modell 2025] - Optimierter Co-Driver fürs Auto - Warnt vor...
  • KOMPATIBILITÄT - Um die OOONO-App herunterladen und nutzen zu können, benötigst du ein Handy, das...
  • ECHTZEIT-WARNUNGEN MIT APPLE CARPLAY & ANDROID AUTO – Akustische und visuelle Warnungen basierend...
Amazon Kindle Paperwhite (neueste Generation) – Unser schnellster Kindle, mit neuem 7-Zoll-Display...
  • Unser schnellster Kindle – Das neue 7-Zoll-Paperwhite-Display verfügt über höheren Kontrast und...
  • Ideal auf Reisen – Das ultradünne Design und der größere, blendfreie Bildschirm sorgen für gut...
Amazon Echo Spot (neueste generation), smarter Wecker mit sattem Klang und Alexa, Weiß
  • ECHO SPOT – Ein stylischer smarter Wecker mit Alexa, der mit großartigem Klang begeistert. Dein...
  • PERSONALISIERBARE SMART CLOCK – Lies Uhrzeit, Wettervorhersage und Songtitel direkt vom Display...
Apple AirPods 4 Kabellose Kopfhörer, Bluetooth Kopfhörer, Personalisiertes 3D Audio, Schutz vor...
  • ÜBERARBEITET FÜR MEHR TRAGEKOMFORT – Die AirPods 4 wurden überarbeitet, für...
  • PERSONALISIERTES 3D AUDIO – Personalisiertes 3D Audio mit dynamischem Head Tracking sorgt für...
dreame Matrix10 Ultra Saugroboter mit Wischfunktion, Mopp-Wechsel/Selbstreinigung, 8 cm...
  • Multi-Mopp-Wechseldock und Fach mit drei Reinigungslösungen: Müheloser Wechsel mit dem...
  • 8 cm-Hindernisüberwindung: Stufen bis 8 cm, vertikale Stufen bis 4,2 cm, Balkongeländer und...
Amazon Fire TV Stick 4K Plus, mit Unterstützung für Wi-Fi 6 sowie Streaming in Dolby Vision/Atmos...
  • Fortschrittliches 4K-Streaming – Die neueste Generation unseres beliebten 4K-Sticks sorgt für...
  • Wi-Fi-6-Unterstützung – Für ein ruckelfreies 4K-Streaming-Erlebnis, selbst wenn andere Geräte...
Echo Dot Kids (Neueste Generation) | Smarter WLAN- und Bluetooth-Lautsprecher mit Alexa | 1 Jahr...
  • ECHO DOT KIDS – Unser beliebtester und niedlichster smarter Lautsprecher mit Alexa, für Kinder...
  • LERNEN UND SPASS – Kinder können Alexa bitten, Musik abzuspielen oder Gutenachtgeschichten...
FRITZ!Repeater 1200 AX (Wi-Fi 6 Repeater mit Zwei Funkeinheiten: 5 GHz-Band (bis zu 2.400 MBit/s...
  • Ultraschnelles Wi-Fi 6 im gesamten Heimnetz sowie intelligente automatische Bandauswahl...
  • Innovatives Wi-Fi 6 ausgelegt für ein anspruchsvolles Heimnetz mit einer Vielzahl an...
Fire HD 10 Kids Pro-Tablet (Neueste Generation), für Kinder ab dem Grundschulalter...
  • SPARE BIS ZU 60 € – Du erhältst ein voll ausgestattetes Tablet (kein Spielzeug) mit einem...
  • KINDERSICHERUNG – Verwalte alles von der Amazon Kids-App oder einem Webbrowser aus...
Eve Aqua (Apple Home): Smarte Bewässerungssteuerung per App oder Siri - auch von unterwegs...
  • Eve Aqua erfordert ein iPhone oder iPad mit der neuesten Version von iOS/iPadOS
  • Steuern Sie Rasensprenger oder Bewässerungssysteme per App, Siri oder direkt am Gerät. Oder legen...
Eve Energy (Matter) – Smarte Steckdose, Verbrauchsmessung, App-/Sprachsteuerung...
  • App- und Sprachsteuerung – Leuchten und Geräte per Sprache oder App ein- und ausschalten.
  • Automatisch schalten – Geräte automatisieren, und sie zu einer bestimmten Zeit, nach Anwesenheit...
Eve Weather (Matter) – Smarte Wetterstation, Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Wettertrend...
  • Google, Alexa oder Siri nach der Temperatur und Luftfeuchtigkeit direkt vor der Haustür fragen.
  • Außentemperatur, Luftfeuchtigkeit und Wettertrend immer im Blick behalten.
Eve Cam - Smarte Innenkamera, 1080p-Auflösung, WLAN, 100 Prozent Privatsphäre, HomeKit Secure...
  • Eve Cam erfordert ein iPhone oder iPad mit der neuesten Version von iOS/iPadOS
  • Behalten Sie mit Eve Cam Ihr Zuhause jederzeit im Blick und erhalten Sie Mitteilungen auf Ihr iPhone...
Eve Outdoor Cam – Smarte Überwachungskamera mit Flutlicht, Nachtsicht, Bewegungsmelder...
  • Eve Outdoor Cam erfordert ein iPhone oder iPad mit der neuesten Version von iOS/iPadOS
  • Behalten Sie mit Eve Outdoor Cam Ihr Zuhause jederzeit im Blick, und lassen Sie sich auf...
Eve Thermo (Matter, 4. Gen.): Smartes Heizkörperthermostat, LED-Display, Heizkosten sparen...
  • Wohlfühltemperatur einstellen – per App, Stimme oder direkt an der Heizung, und die Heizung von...
  • Heizkosten sparen: Die Heizung passend zum Tagesablauf automatisieren – nach Zeit oder Anwesenheit...
Eve Light Strip (Apple Home) – Smarter LED-Lichtstreifen, 2 m, weiß, Farbe (RGB), 1800 lm...
  • Eve Light Strip erfordert ein iPhone oder iPad mit der neuesten Version von iOS/iPadOS
  • Brillante Weiß- und Farbspektren dank Tri-Dioden-Architektur und raumfüllende Helligkeit durch...
Anker SOLIX Balkonkraftwerk mit Speicher, Solarbank 3 E2700 Pro (2680Wh), bis zu 16kWh Kapazität...
  • Spare bis zu 1566€ im Jahr: 4 MPPTs für bis zu 3600W Solareingang, Anschluss von bis zu...
  • Spare noch mehr mit dynamischem Tarif: 1200W bidirektionaler Wechselrichter nutzt Preisschwankungen...
Echo Dot (Neueste Generation) | Smarter WLAN- und Bluetooth-Lautsprecher mit Alexa und gigantischem...
  • GROSSARTIGER KLANG: Die noch bessere Audioausgabe – klarere Stimmen, gewaltiger Bass – sorgt...
  • MUSIK UND PODCASTS: Genieße Musik, Hörbücher und Podcasts von Amazon Music, Audible, Apple Music...
FRITZ!Box 7530 AX | DSL-Router | Wi-Fi 6 bis zu 2.400 MBit/s | intelligentes WLAN Mesh | höchster...
  • WI-FI 6 DSL-Router (WLAN AX) bis 1.800 MBit/s (5 GHz) und 600 MBit/s (2,4 GHz) gleichzeitig...
  • Internet-Geschwindigkeit von bis zu 300 MBit/s durch VDSL-Supervectoring 35b, WLAN-Mesh...
FRITZ!Box 5590 Fiber | Router für einen Glasfaseranschluss (Wi-Fi 6, bis 2.400 MBit/s (5 GHz) und...
  • WLAN-Router mit integriertem Glasfasermodem für einen direkten Anschluss an alle in Deutschland...
  • Mehr Performance, Flexibilität und stabilste Verbindungen mit modernem Wi-Fi 6: WLAN (4x4) mit bis...
FRITZ!Fon X6 Black DECT-Komforttelefon (hochwertiges Farbdisplay, HD-Telefonie...
  • Komfort-Schnurlostelefon mit Full-Duplex-Freisprechen und intuitiver Menüführung für alle...
  • Übersichtliche Menüs auf hochwertigem Farbdisplay (2,4“), Telefonbücher für bis zu...
Apple Pencil Pro: Fortschrittliche Tools, pixelgenaue Präzision, Neigungs und Drucksensitivität...
  • WARUM APPLE PENCIL PRO − Der Apple Pencil Pro ist vollgepackt mit intuitiven Features für die...
  • KOMPATIBILITÄT − Der Apple Pencil Pro funktioniert mit dem 13" iPad Pro (M4), 11" iPad Pro (M...
eufy E15 Mähroboter ohne Begrenzungskabel, Garten bis 800m², Keine Signalausfälle, Kein RTK...
  • Keine Begrenzungskabel, kein RTK, keine Signalverluste: Die TrueVision-Technologie des E15 kartiert...
  • Startklar in 5 Minuten mit smarter automatischer Kartierung: Der E15 beginnt innerhalb von 5 Minuten...
Navimow i208 LiDAR Mähroboter ohne Begrenzungskabel für 800 m², Geländereifen für Hänge bis...
  • Einfach Absetzen und mähen & Sprachsteuerung: Auspacken und Mähen. Ohne Begrenzungsdrähte oder...
  • Solid State LiDAR und Vision Dual Fusion: Hochauflösendes Solid State LiDAR gepaart mit optischen...
Xiaomi 5 E-Scooter mit Straßenzulassung (max. 20km/h, bis zu 60km Reichweite & 18% Steigung...
  • 477,36Wh (10.200mAh) Akku mit einer langen Reichweite von bis zu 60km (abhängig von...
  • 350 Watt Motorleistung ermöglicht Befahren von Steigungen mit bis zu 18 % sowie schnelle...
Apple AirPods Pro 3 Kabellose In‑Ear Kopfhörer, Aktive Geräuschunterdrückung...
  • DIE WELTBESTE AKTIVE GERÄUSCHUNTERDRÜCKUNG BEI IN‑EAR KOPFHÖRERN – Reduziert bis zu 2x mehr...
  • BAHNBRECHENDE AUDIO PERFORMANCE – Erlebe fantastischen, dreidimensionalen Sound mit den AirPods...
Apple iPad mit A16 Chip: 11' Liquid Retina Display, 128 GB, WLAN 6, 12 MP Front /12 MP Rückkamera...
  • WARUM IPAD − Das 11" iPad ist jetzt leistungsstärker und vielseitiger als je zuvor mit dem...
  • PERFORMANCE UND SPEICHERPLATZ – Der superschnelle A16 Chip liefert mehr Performance für das, was...
Anker SOLIX C2000 Gen 2 Tragbare Powerstation, 2400W (Spitzenleistung 4000W) Solargenerator, In...
  • 6 Ladeoptionen – 100% in 58 Min.: Schnellladung über AC oder Solar – volle Ladung in nur...
  • Unterwegs laden mit 800W Lichtmaschinen-Ladung: Vollständig in 2,6h über dein Auto geladen...
Anker SOLIX Solarbank 3 E2700 Pro, Balkonkraftwerk mit Speicher, 4 MPPTs (3600W), bis zu 16kWh...
  • Spare bis zu 1566€ im Jahr: 4 MPPTs für bis zu 3600W Solareingang, Anschluss von bis zu...
  • Spare noch mehr mit dynamischem Tarif: 1200W bidirektionaler Wechselrichter nutzt Preisschwankungen...
Zendure SolarFlow 2400 Pro – Balkonkraftwerk mit Speicher 2400W AC Bidirektionaler Ausgang...
  • 【Ultimative Macht】: Die Zendure SolarFlow 2400 Pro liefert 2400 W Wechselstrom-Ausgangsleistung...
  • 【Plug & Play】: Unser neues All-in-One-Gerät Zendure balkonkraftwerk ist nach IP65 wasser- und...
Gardena Mähroboter SILENO minimo 250 m²: intelligenter Rasenmäher mit optimaler Konnektivität...
  • Full connect: Intuitive Gardena Bluetooth App (Online Registrierung erforderlich) für einfache...
  • Pro-silent: Mit nur 57 db(A) der Leiseste seiner Klasse und stört somit niemanden wenn er mäht
Anker Prime Powerbank, 26250mAh, tragbares Ladegerät mit 3 Ports und 300W Ausgang, bidirektionales...
  • Ultimative Power für unterwegs: Mit bis zu 300W Gesamtleistung versorgt die Anker Prime Powerbank...
  • Superschnelles Laden: Bis zu 140W High-Speed für deine Laptops mit einem 5A Kabel. Lade ein MacBook...
Anker 140W USB C Ladegerät, Laptop Ladegerät, 4-Port Multi-Geräte Schnellladeleistung...
  • 140W Laden für vier Geräte: Lade bis zu vier Geräte gleichzeitig mit leistungsstarker 140W Power...
  • Zwei High-Speed USB-C Ports: Lade dein MacBook Air 15" mit einem der beiden leistungsstarken 140W...
Anker Laptop Powerbank 165W 25000 mAh, Ladegerät mit 70cm ausziehbarem Kabel & Trageband...
  • 165W maximale Leistung für mehrere Geräte: Bewältige deinen Tag mit einer Gesamtleistung von 165W...
  • 25000mAh für langanhaltende Power: Starte in längere Reisen mit der großen Kapazität von...
Anker Nano 65W USB C Ladegerät, 3-Port PPS Schnellladegerät, iPad Ladegerät, Kompaktes Netzteil...
  • DER EINE FÜR ALLES: Keine Lust auf Ladegeräte so schwer wie Ziegelsteine? Der kompakte PowerPort...
  • HIGH-SPEED LADELEISTUNG: Verbinde eines deiner Geräte und genieße 65W Ladeleistung - das ist genug...
Apple Magic Mouse: Bluetooth, wiederaufladbar. Kompatibel mit Mac oder iPad; Weiß, Multi-Touch...
  • Die kabellose und wiederaufladbare Magic Mouse hat eine verbesserte Unterseite, die sie leicht über...
  • Mit der Multi‑Touch Oberfläche kannst du einfache Gesten ausführen, wie durch Webseiten...
FRITZ!Box 6690 Cable | Router für einen Kabelanschluss (DOCSIS 3.1-Kabel-Modem, 4x4 Wi-Fi 6 (WLAN...
  • Router mit integriertem DOCSIS-3.1-Kabelmodem (2x2 OFDMA Kanalbündelung),abwärtskompatibel zu...
  • Innovatives Dualband-4x4-Wi-Fi 6 (WLAN AX) ausgelegt für ein anspruchsvolles Heimnetz mit einer...
soundcore by Anker Q20i kabelloser Bluetooth Over-Ear-Kopfhörer mit Hybrid Active Noise Cancelling...
  • HYBRID ACTIVE NOISE CANCELLING: Dank der Kombination aus 2 internen und 2 externen Mikrofonen...
  • KLANGPROFIL IN HÖCHER PRÄZISION: Die Kopfhörer mit Geräuschunterdrückung verfügen über...
EF ECOFLOW DELTA 2 Tragbare Powerstation 1024Wh, Solar Generator LiFePO4-Batterie, erweiterbarer...
  • 7-mal Schnellere AC-Ladung: Dank X-Stream Technologie lädt DELTA 2 7X schneller als vergleichbare...
  • Strom für Alles: Mit 1800W AC-Ausgangsleistung und 2*100W USB-PD Anschlüsse reicht DELTA 2 für...
Apple Magic Keyboard mit Touch ID und Ziffernblock für Mac Modelle mit Apple Chip – Deutsch...
  • Das Magic Keyboard gibt es mit Touch ID. Damit ermöglicht es eine schnelle und einfache...
  • Das Magic Keyboard mit Touch ID und Ziffernblock macht präzises Tippen besonders angenehm und...
Microsoft 365 Family │ 1 Jahr │ bis zu 6 Personen │ Office Apps mit KI | bis zu 6 TB...
  • MICROSOFT 365 FAMILY | bis zu 6TB Cloudspeicher, erweiterte Sicherheit für deine Daten und Geräte...
  • PRODUKTIVITÄT | In Word, Excel², PowerPoint und OneNote kannst du mit Microsoft Copilot¹ neu...
