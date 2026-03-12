Anker SOLIX hat mit dem Power Dock Pro eine neue Energiezentrale für das Anker SOLIX X1 Home Energy System angekündigt. In Kombination mit dem X1 wird aus dem modularen Speichersystem eine umfassende Lösung für das Energiemanagement im Haushalt. Dazu gehören eine unterbrechungsfreie Notstromversorgung, die Einbindung bestehender Solaranlagen sowie eine vereinfachte Installation für Fachbetriebe.

Anker SOLIX kündigt Power Dock Pro an

Anker SOLIX – Anbieter von Balkonkraftwerk-Speicherlösungen – bringt das neue Power Dock Pro auf den Markt. Das System besteht aus zwei aufeinander abgestimmten Komponenten. Das Anker SOLIX Power Dock Pro fungiert als automatischer Netzumschalter mit integriertem Backup-Controller für professionelle Installationen.

Die Lösung unterstützt eine maximale Stromstärke von 63 Ampere und bietet zwei Wechselrichter-Schnittstellen mit jeweils bis zu 45 A beziehungsweise 10 kW pro Phase. Ergänzt wird die Ausstattung durch einen 45-A-Smart-Port, eine integrierte Leistungsmessung sowie die Unterstützung für einphasige und dreiphasige Installationen. Dadurch lässt sich das System flexibel in unterschiedliche Energie- und PV-Setups integrieren.

In Kombination mit dem Anker SOLIX Power Dock Pro arbeitet das Anker SOLIX X1 als modulares Batteriesystem mit skalierbarer Kapazität von 5 bis 180 kWh.

Das System unterstützt bis zu sechs parallel geschaltete Einheiten und erreicht eine Ausgangsleistung von bis zu 12 kW. Mit einer Bautiefe von nur 15 Zentimetern ist die Lösung besonders kompakt und lässt sich auch bei begrenztem Platzangebot flexibel installieren.

Der Betrieb ist für Temperaturen von −20 °C bis +55 °C ausgelegt. Zusätzlich verfügt das System über eine C5-M-Antikorrosionsbewertung sowie eine IP66-Zertifizierung, wodurch es auch für anspruchsvolle Umgebungen geeignet ist. Der Geräuschpegel liegt bei unter 30 dB, während die Umschaltzeit im UPS-Betrieb lediglich 10 Millisekunden beträgt.

Verfügbarkeit

Das Anker SOLIX Power Dock könnt ihr nicht klassisch im Online-Handel kaufen, sondern ist ausschließlich über zertifizierte Fachinstallationsbetriebe erhältlich. Weitere Informationen findet ihr hier.