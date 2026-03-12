Ende Januar hat Apple die zweite Generation seines AirTags angekündigt und auf den Markt gebracht. Das Preisniveau der AirTags 2 liegt leicht unterhalb der Original AirTags. Mittlerweile ist der „Straßenpreis“ der AirTags 2 weiter gesunken und so erhaltet ihr das 4er Pack der AirTags (2. Generation) für nur noch 102,99 Euro.

AirTags 2: 4er Pack vorübergehend nur 102,99 Euro

Apple hat die AirTags 2 im Vergleich zu den Original AirTags punktuell verbessert. Der Hersteller setzt auf eine leistungsstärkere Präzisionssuche, eine größere Bluetooth-Reichweite und einen stärkeren Lautsprecher.

Bei Apple ist der AirTag 2 im 1er Pack und im 4er Pack für 35 Euro 119 Euro erhältlich. Bei Amazon ist der Preis mittlerweile spürbar niedriger. Während die Packung mit einem AirTag 2 von 35 Euro auf 33,90 Euro reduziert wurde, ist die Ersparnis bei der Packung mit vier AirTag 2 deutlich höher. Hier werden nur 102,99 Euro statt 119 Euro fällig. Rechnerisch entspricht dies einem Einzelpreis von nur 25,75 Euro.

Seit dem Verkaufsstart der Original-AirTags vor ein paar Jahren haben wir diese an unterschiedlichen Stellen im Einsatz, unter anderem am Schlüsselbund, am Rücksack, am Fahrrad, in der Geldbörse etc. pp.

Apple AirTag (2. Generation): Tracker für Schlüsselbund, Portemonnaie und mehr: Ortungsgerät mit... FINDE DEINE SACHEN MIT „WO IST?“ – Mit dem AirTag (2. Generation) behältst du alles im Blick...

ERWEITERTE GENAUE SUCHE AUF DEM IPHONE UND DER APPLE WATCH – Erhalte eine...