Dieser Tage laufen die sogenannte Amazon Frühlingsangebote. Im Rahmen des Shopping-Events hält Amazon für Apple-Nutzer ein ganz besonderes Angebot bereit. Diejenigen, die Apple Apple Geschenkkarte kaufen, können sich 10 Euro Amazon Guthaben sichern.

Apple Geschenkkarte kaufen + 10 Euro Amazon Guthaben gratis erhalten

Falls ihr aktuell noch das passende Ostergeschenkt sucht oder euch selbst beschenken möchtet, so zieht die aktuelle „Apple Geschenkkarten“-Aktion bei Amazon in Betracht.

Ihr erhaltet eine 10 Euro Amazon Gutschein geschenkt, wenn ihr Apple Guthaben kauft. Amazon spricht zwar von einem Apple Gutschein im Wert von 100 Euro oder mehr. Mathematisch gesehen macht es am meisten Sinn, wenn ihr euch genau die 100 Euro Apple Geschenkkarte sichert. Die Aktion ist zeitlich befristet. Bei echten Interesse, greift direkt zu. In den Teilnahmebedingungen hießt es

Das Angebot ist befristet und gilt solange der Vorrat reicht. Um sich für das Aktionsguthaben zu qualifizieren, muss der/die Kunde/Kundin mindestens 100 € oder mehr von ausgewählten Gutscheinen der Marke Apple in einer einmaligen Bestellung bei Amazon.de zwischen 10.03.2026 (05:00 Uhr) und 16.03.2026 (23:59 Uhr) kaufen. Klicke auf ‚Einlösen‘, um dein Aktionsguthaben zu erhalten. […] Der Aktionsgutschein kann nur bis zum 01.05.2026 (23:59 Uhr) auf Amazon.de eingelöst werden und wird automatisch auf den nächsten berechtigten Kauf auf Amazon.de im Rahmen des Bezahlvorgangs angewendet.

In letzter Zeit sind „Apple Geschenkkarten“-Aktion selten geworden. Umso erfreulicher ist es, dass Amazon einen neuen Deal aufgelegt hat, so dass man zumindest indirekt ein paar Euro sparen kann. Die Aktion läuft nur noch bis zum 16. März 2026 bzw. solange der Vorrat reicht. Lasst euch die Apple Geschenkkarte und die 10 Euro Amazon Aktionsguthaben nicht durch die Lappen gehen. Das Apple Guthaben kann bei Apple unter anderem zum Kauf von Apps, Spielen und Services eingesetzt werden, ihr könnt aber auch Apple Produkte damit bezahlen.

>>> Apple Geschenkkarte kaufen + 10 Euro Amazon Guthaben kostenlos erhalten <<<