In den letzten Tagen hatten wir bereits unseren Blick auf den 01. April 2026 geworden. An diesem Tag feiert Apple seinen 50. Geburtstag und Apple CEO Tim Cook hatte bereite große Feierlichkeiten in Aussicht gestellt. Nun hat sich das Unternehmen aus Cupertino offiziell zu Wort gemeldet und bestätigt, dass man 50 Jahre „thinking different“ feiert. Parallel dazu hat Apple Chef Tim Cook einen Begleiteden Brief veröffentlicht.

Apple feiert 50 Jahre „thinking different“

Apple hat bestätigt, dass man anlässlich seines 50. Geburtstags fünf Jahrzehnte „thinking different“ und Innovationen zu feiert. Apple schreibt

Seit Gründung am 1. April 1976 ist Apple überzeugt, dass Fortschritt von Menschen angetrieben wird, die bestehende Konventionen hinterfragen und sich vorstellen, was möglich sein könnte. Dieser Geist des „thinking different“, anders Denkens, hat zu Produkten und Services geführt, die ganze Branchen verändert und das Leben von Menschen weltweit bereichert haben. Von wegweisenden Produkten wie Apple II und Macintosh über iPod, iPhone, iPad, Apple Watch, Mac und Apple Vision Pro bis hin zu Services auf die sich Nutzer tagtäglich verlassen, wie den App Store, Apple Music, Apple Pay, iCloud und Apple TV – Apple hat stets leistungsstarke Technologie mit intuitivem Design kombiniert, um Menschen zu außergewöhnlichen Leistungen zu befähigen.

In den kommenden Wochen wird Apple gemeinsam mit seiner weltweiten Community den 50. Geburtstag des Unternehmens feiern. Dabei stehen die Kreativität, Innovationen und der gesellschaftliche Einfluss im Mittelpunkt, den Menschen rund um den Globus mithilfe von Apple-Technologie verwirklicht haben.

„Thinking different, anders zu denken, war von Anfang an ein wesentlicher Teil der DNA von Apple“, sagt Tim Cook, CEO von Apple. „Das hat uns dazu motiviert, Produkte zu entwickeln, mit denen Menschen sich ausdrücken, miteinander in Verbindung treten und etwas Wunderbares schaffen können. Anlässlich unseres 50.Geburtstags sind wir allen, die Teil dieser Reise waren und weiterhin Inspiration für unsere Zukunft liefern, zutiefst dankbar.“

Mit verschiedenen Aktionen und Initiativen soll gewürdigt werden, wie Entwickler:innen, Künstler:innen, Unternehmer:innen und Nutzer:innen die Geräte und Plattformen von Apple genutzt haben, um neue Ideen umzusetzen, kreative Projekte zu realisieren und technologische Entwicklungen voranzutreiben.

In dem Brief von Tim Cook heißt es unter anderem