Apple hat sein Self Service Reparaturprogramm um zahlreiche neue Produkte erweitert. Pünktlich zum Verkaufsstart stehen im Self Service Reparatur Portal die offiziellen Reparaturanleitungen für das iPhone 17e, die neuen iPad Air Modelle mit M4-Chip, das M5 MacBook Air, das MacBook Neo, die neuen MacBook Pro Modelle sowie das 2026er Studio Display und das Studio Display XDR zum Download bereit.

Anleitungen verfügbar, Ersatzteile folgen

Wer eines der neuen Geräte selbst reparieren möchte, kann ab sofort die entsprechenden Handbücher einsehen. Die Anleitungen enthalten bereits Angaben zu den bestellbaren Ersatzteilen für jedes Gerät. Die Teile selbst sind im Self Service Reparatur Store allerdings noch nicht gelistet, dürften aber in Kürze folgen.

Apple bietet das Self Service Reparaturprogramm seit 2022 an. Nutzer in teilnehmenden Regionen können darüber Originalteile und zugelassenes Werkzeug kaufen oder mieten. Um den Reparaturprozess zu starten, empfiehlt Apple, zuerst die jeweilige Reparaturanleitung zu lesen und anschließend die erforderlichen Komponenten sowie Werkzeuge über den Store zu bestellen. Für ausgewählte Reparaturen erhalten Kunden eine Gutschrift, wenn sie ein ausgetauschtes Teil zum Recycling zurücksenden. Der Shop wird zwar von einem Drittanbieter betrieben, Apple garantiert aber, dass es sich ausschließlich um Originalteile und zugelassenes Werkzeug handelt.

Nur für erfahrene Nutzer

So praktisch das Angebot klingt, richtet es sich ausdrücklich an Personen mit Reparaturerfahrung. Viele der beschriebenen Eingriffe sind für durchschnittliche Nutzer zu komplex, selbst mit detaillierter Anleitung. Einige Handbücher enthalten auch Hinweise zu möglichen Sicherheitsrisiken.

Für Kunden ohne Reparaturerfahrung bleibt die Inanspruchnahme eines professionellen, autorisierten Apple Service Provider mit zertifizierten Technikern die empfohlene und sicherste Option. In den vergangenen Jahren hat Apple die Anzahl der Standorte zur Reparatur mit Zugang zu Originalteilen, Werkzeugen und Schulungen kontinuierlich ausgebaut, darunter mehr als 5.000 unabhängige Reparaturanbieter und ein weltweites Netzwerk von rund 5.000 autorisierten Apple Service Providern.